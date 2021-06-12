CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın Meydanı'nın açılışına katıldı - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Murat Karayalçın Meydanı'nın açılışına katıldı

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara'da Murat Karayalçın Meydanı'nın açılışına katıldı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yenimahalle'de yapımı tamamlanan, yeni ismiyle Murat Karayalçın Meydanı'nın açılış törenine katıldı. Törene, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ve 50. hükümette Dışişleri Bakanı olarak görev yapmış Murat Karayalçın da katıldı.

"Bu meydan kentte yaşayanların enerjilerini tükettikleri bir yer olacak"

Açılış töreninde konuşan Kılıçdaroğlu, "Bu meydanda insanlar huzur içinde gezecekler. Siyaseti tartışacaklar, sorunlarını tartışacaklar, çevreyi konuşacaklar. Bu meydan kentte yaşayanların enerjilerini tükettikleri bir yer olacak. Eğlenceler burada yapılacak, toplantılar burada yapılacak, mitingler burada yapılacak dolayısıyla kent nefes almış olacak" diye konuştu.