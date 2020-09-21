CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e tebrik telefonu - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Akşener'e tebrik telefonu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda tekrardan Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda tekrardan Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i tebrik etti.
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, İYİ Parti 2. Olağan Kurultayı'nda bir kez daha Genel Başkan seçilen Meral Akşener'i telefonla aradı. CHP lideri Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i tebrik ederek, başarı dileklerini iletti.
(İHA)
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