CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Binali Yıldırım'a geçmiş olsun telefonu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan eski TBMM Başkanı ve Başbakan, AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ı telefonla aradı.
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