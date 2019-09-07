Son Dakika Haberleri: CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Didim Belediyesine ziyaret
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Didim Belediyesine ziyaret

1 saat önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programı kapsamında Didim Belediyesini ziyaret etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Didim Belediyesine ziyaret, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programı kapsamında Didim Belediyesini ziyaret etti.


CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın programının ikinci gününde CHP'li Didim Belediyesini ziyaret etti. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Kılıçdaroğlu ve beraberindeki heyeti havai fişeklerle karşıladı.


Belediye binası önünde kurulan stantta Didimlilere ilk seslenen Başkanı Atabay, yerel seçim zamanında "Mart'ın sonu bahar" diyerek çıkış yapıldığını ve Mart'ın sonunun bahar olduğunu belirtti. Atabay, "Bugünü çok bekledik, Türkiye çok bekledi. Genel Başkanımızdan aldığımız talimatla Türkiye'nin her yerinde tek ses olduk. Mart'ın sonu bahar olacak dedik ve öyle oldu" dedi.


"Teşekkür için geldim"


Kemal Kılıçdaroğlu ise, Didimlilere teşekkür etmek için geldiğini belirterek; "Deniz Atabay'ı yeniden seçtiniz, O Didim'i seviyor, sizlere hizmet etmek için çaba harcıyor. Bana düşen görev de, size teşekkür etmekti. Sizlere teşekkür ediyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız burada; ikisi el ele veriyorlar. Geçmişte olduğu gibi birlikte Didim'e hizmet edecekler. Güzel bir yerde yaşıyorsunuz. Türkiye'nin her yerinin böyle olmasını istiyoruz. Huzur içinde yaşıyorsunuz. Kavgadan uzak, gerilimden uzak, insanını seven, insanına hizmet eden, hesap veren ve bunu onurlu görev kabul eden bir siyaset anlayışı başlattık. Bunun sonunda İstanbul Adana, Mersin, Ankara ve Adana'yı aldık. Bütün siyaset anlayışını Türkiye'ye egemen kılmak istiyoruz" dedi. - AYDIN

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Aydın, Didim, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 06:03 Kaynak: İHA
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