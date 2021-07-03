Üye Girişi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar

03.07.2021 23:34

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gece yarısı dikkat çeken bir video yayınladı. Kılıçdaroğlu videosunda hakkındaki fezlekeye ilişkin, "Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar bunu çünkü korkmanızı istiyorlar" dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından video yayınlayarak, gençlere seslenmeye devam ediyor. Kılıçdaroğlu, bu sefer de hakkındaki fezlekelere ilişkin bir video yayınlayarak, kendisinin hapse atılmasının istendiğini söyledi.

"ÖDENECEK NE BEDEL VARSA BAŞIM ÜSTÜN"

Kılıçdaroğlu, paylaşımında "Beni hapse attıracakmış, bir an tereddüt edersem namerdim! Türkiye'nin hafızasında bir gün solacaksın Erdoğan ve bunun için ödenecek ne bedel varsa başım üstüne. Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşım: Beni tutuklamak istiyorlar

Kılıçdaroğlu, video mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili halkım, dostlarım, yol arkadaşlarım ve sevgili gençler. Hakkımda düzenledikleri fezlekeyi TBMM'ye hafta içinde gönderdiler. Hapse atmak istiyorlar beni, bilmenizi istiyorlar bunu çünkü korkmanızı istiyorlar. Sakın ha korkmayın gençler, sakın ümidinizi kaybetmeyin, daha güzel Türkiye'ye çok çok yakınsınız, bunu bilin.

"ÖNÜME MERMİ ATTILAR, BU ÜLKEDE YAŞANMAZ" DEMEDİM

Sevgili gençler, bir taneniz bile bu tehditler nedeniyle artık bu ülkede yaşanmaz derse varsa bir hakkım helal etmem bilesiniz. Bakın gençler, önüme mermi attırdılar, bu ülkede yaşanmaz demedim. Şehit cenazesinde öldürmek istediler beni, demedim ben bu lafı. Bulunduğum evi ateşe verin diye bağırıyordu iktidarın provokatörleri, ben o lafı içimden dahi geçirmedim. Bulunduğum konvoya silahlı saldırı yapıldı, her türlü iftirayı, her türlü algıyı, pisliği son 10 senede yaptılar, bana ve aileme tüm bunları yaşattılar, bir kere bile demedim. Bu ülkede yaşanır, bu ülkede çok güzel yaşanacak gençler.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar

Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter, CHP, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar - Son Dakika


Son Dakika

Onyekuru'nun menajerinden çarpıcı sözler: Galatasaray bizimle iletişim kurmadı, Fenerbahçe ve Beşiktaş masada 23:19 Onyekuru'nun menajerinden çarpıcı sözler: Galatasaray bizimle iletişim kurmadı, Fenerbahçe ve Beşiktaş masada Türkiye'ye getirilen Tosuncuk'tan ilk görüntü! Böyle gözaltına alındı 22:43 Türkiye'ye getirilen Tosuncuk'tan ilk görüntü! Böyle gözaltına alındı Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı 22:28 Estetik ameliyatı için Seda Sayan'ın aracı olduğu Serap Paköz son halini paylaştı
Son Dakika: Brezilya'dan getirilen 22:06 Son Dakika: Brezilya'dan getirilen "Tosuncuk" lakabıyla bilinen Mehmet Aydın İstanbul'da gözaltına alındı Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki 20:58 Ustaya büyük saygısızlık! Ali Sunal'dan fotoğraf çektirmek isteyenlere sert tepki 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi 20:46 3 çocuk annesi kadın, sevgilisi tarafından boğazı kesilerek katledildi
Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı 19:44 Olay yerindeki muhabir fark etti! Öldü sanılan adam ceset torbasının içinde kıpırdamaya başladı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor 17:04 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor

Son Dakika Haberleri
18:36 Türkiye'ye getirilen "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, 4 gün gözaltında kalacak
18:35 Mostafa Mohamed'den, Galatasaray'a sevindirici haber! PSV maçında sahada olması bekleniyor
18:04 Fethiye'de can pazarı! Batan tekneden yükselen çığlıklar büyük panik yarattı
17:53 Ali Koç'tan 3 Temmuz açıklaması: Kupayı isteyen arkadaşlar müzemizi ziyaret edebilir
17:48 Fenomenin yaptığı sıcaklık esprisi pahalıya patladı! Bakanlık işletmeye 6 bin lira ceza kesti
17:46 Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var
17:16 Fenerbahçe, Napoli'yle sözleşmesi biten Elseid Hysaj için harekete geçiyor
17:03 Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'ın aşı isyanı: Karpuzda bile seçimi karpuzcuya bırakan halkın aşı konusunda uzman kesilmesi beni öldürüyor
17:00 Beşiktaş, kamp kadrosuna Tyler Boyd'u dahil etmedi
16:54 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı
Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın teklifi benim için yeterli değildi Vincent Aboubakar: Beşiktaş'ın teklifi benim için yeterli değildi         
23:40
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü! Yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti MHP lideri Devlet Bahçeli'nin acı günü! Yeğeni Mustafa Bahçeli hayatını kaybetti         
22:49
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'de! Havalimanı'ndan sonra Vatan Emniyet'e götürülecek         
22:43
Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği Barcelona'nın futbolcularından talep ettiği "Messi" indirimi kabul görmedi         
22:24
Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı Lyon, Ozan Tufan için Fenerbahçe'ye 13 milyon euroluk bir teklif yaptı         
22:00
Kontrolden çıkan araç darmadağın oldu! Ağır yaralanan kemençe sanatçısı öldü Kontrolden çıkan araç darmadağın oldu! Ağır yaralanan kemençe sanatçısı öldü         
20:56
Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diella Lotta'dan yeni aşk pozu geldi Evlilik yolunda olan Can Yaman ve Diella Lotta'dan yeni aşk pozu geldi         
20:06
Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın Ünlü oyuncu Gizem Karaca'nın "sıcak paylaşımı" polemiğe sebep oldu: Neden her şeye yorumunuz var         
17:47
75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı 75 bin yılla yargılanıyor ama yasadaki detaya dikkat! Tosuncuk'un maksimum yatacağı hapis şaşırttı         
16:54
Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı Kazmanın sert bir cisme çarpması panik yarattı! Ölen kişinin sadece başı ve ayakları çıktı         
16:52
Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu Ünlü tenis güzeli Camila Giorgi'nin cesur pozları gündem oldu         
16:43
92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti 92 yaşındaki klasik aracına gözü gibi bakıyor! 600 bin lira teklif ettiler, reddetti         
14:57
Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor Malatya'da yaşayan 110 yaşındaki Mahmut dede günde 2 litre kola içiyor         
13:04
Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı Türkiye Elektrik İletim AŞ, Cumhurbaşkanı kararıyla özelleştirme kapsamına alındı         
12:09
Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı Doğu ve Güneydoğu illerinde aşılama yüzde 40 daha az! Sağlıkçılara göre nedeni, ortaya atılan kısırlık yalanı         
11:10
Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar Müge Anlı'da bir ilk yaşanacak! Anne ve babasının ölümündeki baş şüpheli Büşra'yı hipnozla konuşturacaklar         
09:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 23:54:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan gece yarısı paylaşımı: Beni tutuklamak istiyorlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement