CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederini kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak başsağlığı diledi.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederini kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla arayarak başsağlığı diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederi Metin Dinç'i kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla aradı. Telefon görüşmesinde Metin Dinç'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 12.07.2020 15:07 Kaynak: İHA
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