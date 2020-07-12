CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan İçişleri Bakanı Soylu'ya taziye telefonu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kayınpederi Metin Dinç'i kaybeden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu telefonla aradı. Telefon görüşmesinde Metin Dinç'e Allah'tan rahmet dileyen Kılıçdaroğlu, ailesine de başsağlığı dileklerini iletti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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