CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu duygulandıran Adalet Yürüyüşü anısı: Oğlum 'Babamla gurur duyuyorum' dedi - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu duygulandıran Adalet Yürüyüşü anısı: Oğlum 'Babamla gurur duyuyorum' dedi

17.06.2022 11:09

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu konuk olduğu canlı yayında 15 Haziran 2017'de başlattığı Adalet Yürüyüşü'ne ilişkin bir anısını anlattı. İstanbul'a geldiğinde kendisini milyonların karşıladığını söyleyen Kılıçdaroğlu, gazetecilerin oğluna yürüyüşle ilgili ne düşündüğünü sorduklarında "Babamla gurur duyuyorum" cevabını verdiği söyledi. Olayı anlatırken gözleri dolan ve yutkunan CHP lideri, "Bu kısmı atlayalım isterseniz" diyerek konuyu kapatmak istedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FOX TV'de İsmail Küçükkaya'nın sunduğu Çalar Saat programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"OĞLUM 'BABAMLA GURUR DUYUYORUM' DEDİ"

Türkiye siyaset sahnesinde geniş yankı uyandıran Adalet Yürüyüşü ile ilgili bir anısını da paylaşan Kılıçdaroğlu canlı yayında duygusal anlar yaşadı. 15 Haziran 2017 tarihinde başlayan yürüyüşün İstanbul ayağında kendisini milyonların karşıladığını anlatan CHP lideri, oğluna gazetecilerin "Adalet yürüyüşü ile ilgili ne düşünüyorsun?' diye sorduklarında "Babamla gurur duyuyorum" yanıtını verdiğini ifade etti.

"BUNU ATLAYALIM İSTERSENİZ İSMAİL BEY"

Kılıçdaroğlu, oğluyla ilgili anıyı paylaşırken canlı yayında duygusal anlar yaşadı. Gözleri dolan ve yutkunan CHP lideri konuşmakta zorlanınca programın sunucusu İsmail Küçükkaya'ya dönerek "Bunu atlayalım isterseniz" dedi.

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