CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır görüntülendi - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır görüntülendi

11.03.2023 09:39
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır görüntülendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretler için dün akşam Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, çeşitli ziyaretler için dün akşam Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadır, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirdiği Malatya ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu, geceyi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda geçirdi. Sabahın erken saatlerinde uyanan Kılıçdaroğlu, kendisini çadırının önünde bekleyen depremzede Eşe Gözel ile bir araya gelip, sıkıntılarını dinledi. Ardından depremzedelerle birlikte kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, kentteki ziyaretlerine başladı.Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadır, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.


Kaynak: DHA
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Kemal Kılıçdaroğlu, Kahramanmaraş, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır görüntülendi - Son Dakika


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