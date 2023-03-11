CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geceyi geçirdiği çadır görüntülendi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün gerçekleştirdiği Malatya ziyaretinin ardından Kahramanmaraş'ın Nurhak ilçesine geldi. Kılıçdaroğlu, geceyi Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan çadırda geçirdi. Sabahın erken saatlerinde uyanan Kılıçdaroğlu, kendisini çadırının önünde bekleyen depremzede Eşe Gözel ile bir araya gelip, sıkıntılarını dinledi. Ardından depremzedelerle birlikte kahvaltı yapan Kılıçdaroğlu, kentteki ziyaretlerine başladı.Bu arada, Kılıçdaroğlu'nun deprem bölgesinde geceyi geçirdiği çadır, DHA muhabiri tarafından görüntülendi.

Kaynak: DHA

Kılıçdaroğlu, Deprem Bölgesinde Geceyi Geçireceği Çadırda: 'Bu Kadar Halktan Kopuk Bir Yönetim Olabilir mi Her Şeyi Rant, Her Şeyi Bina, Her Şey...