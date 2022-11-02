İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Osmaniye'deki operasyonda 130 uyuşturucu satıcısı yakaladık - Son Dakika
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Osmaniye'deki operasyonda 130 uyuşturucu satıcısı yakaladık

02.11.2022 08:34

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'de bir uyuşturucu salgını olduğuna yönelik iddiasıyla başlayan tartışmalar gündemdeki sıcaklığını korurken bu sabah saat 07.30 civarında kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de düzenlenen operasyonda 130 uyuşturucu satıcısının yakalandığını açıkladı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu söz konusu videoda Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etti.

BAKAN SOYLU SABAH SAATLERİNDE KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiası Türkiye'de büyük tartışma yaratırken, bugün saat 07.30 civarı kameraların karşısına geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Osmaniye'de düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla ilgili olarak "4 aylık çalışma sonucunda 130 uyuşturucu satıcısı, sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde 05.50'de gözaltına alınmıştır." dedi.

Bakan Soylu sabah saatlerinde kamera karşısına geçti: Osmaniye'deki operasyonda 130 uyuşturucu satıcısı yakaladık

"8 KİŞİNİN ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR"

Bakan Soylu'nun açıklamasından satır başları şu şekilde; "Osmaniye'de kökünü kurutma operasyonu gerçekleştiriyoruz. Bu operasyonun gerçek amacı, yaklaşık 4 aydır teknik takip ve diğer izleme birimlerimizin yapmış olduğu faaliyetler sonucunda bu sabah itibariyle uyuşturucu satıcılarını yakaladık. 130 uyuşturucu satıcısı sabah 05.00'te başlayan operasyon çerçevesinde gözaltına alınmışlardır. 8 kişinin ise arama çalışmaları, gözaltı çalışmaları emniyet teşkilatımızca sürdürülmektedir.

"GENÇLERİMİZİ BU İLLETE BULAŞTIRMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Milletimiz rahat olsun. 24 saat, gerek yargıyla, gerek emniyet ve jandarma güçleriyle olan bu mücadelemiz devam etmektedir. Milletimizi, gençlerimizi bu illete bulaştırmak isteyenlere fırsat vermeyeceğiz."

YORUMLAR (1)
  • setapan kurt: Sayın iç işleri bakanı m siz her zaman görev başında olan 24saat hizmette kusur etmeyen mazlumların yanında darda olanın yanında olduğunu şu görüyoruz vede biliyoruz ben her nekadar ak partili olamasamda yiğidi öldür hakkını yeme diyenlerden im muhalefetin size atmış olduğu iftiralara lütfen kulak asmayın bu millet herşeyin farkında Allah ayağınıza taş deydiymesin sizleri seviyorum Erol kurt Cevap Yaz 8 14 Yayından Kaldır
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Son Dakika Güncel İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Osmaniye'deki operasyonda 130 uyuşturucu satıcısı yakaladık - Son Dakika


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