Uyuşturucu tartışmaları büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden rapor gösterdi - Son Dakika
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Uyuşturucu tartışmaları büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden rapor gösterdi

01.11.2022 15:32

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin cari açığını uyuşturucu parasıyla kapattığına ve Türkiye'de bir uyuşturucu salgını olduğuna yönelik iddiası büyük tartışmalara neden oldu. İçişleri Bakanı Süleyman Solyu'nun, "Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İspat etmezsen namertsin" çıkışına Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında kürsüden gösterdiği raporla karşılık verdi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Yoksulluk Dayanışma Ofisi Kurucusu Hacer Foga ile kameralar karşısına geçtiği anları sosyal medya hesabından paylaştı. Kılıçdaroğlu, söz konusu videoda Türkiye'nin uyuşturucu parasıyla cari açık kapattığını ve ülkede bir metamfetamin salgını olduğunu iddia etti.

'Uyuşturucu' tartışması alevleniyor! Soylu 'İspat etmezsen namertsin' dedi, Kılıçdaroğlu kürsüden raporu gösterdi

BAKAN SOYLU'DAN KILIÇDAROĞLU'NA TEPKİ: İSPAT ETMEZSEN NAMERTSİN

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iddiasına sert tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise "Kılıçdaroğlu'nun Amerika'da hamburgerciden aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Aslı Baykal'ın istifasını hazmedemediği açık. Eşkıya takımının Yalova mahkemesi baskınını, ortalığa dökülen MLKP, PKK, FETÖ ve DHKPC ittifakını, kayıp sekiz saati, belediyelerinin yolsuzluklarını örtmek için Türkiye Cumhuriyeti Devletine; polisine, jandarmasına ve askerine uyuşturucu parasıyla cari açığı kapatıyorlar iftirasını atması, elbette ki Türkiye Cumhuriyeti devletinin bir vatandaşına yakışmıyor. Bırakın genel başkan olmasını" dedi. Türk Polis Teşkilatı ve Jandarma Teşkilatı'nın yaptığı suç duyurusuna ek olarak, şahsi olarak da suç duyurusunda bulunacağını belirten Bakan Soylu "Biz hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz. İki tazminat davası açıyoruz, şahsımız ve kurumlarımızla. Üç attığın bu iftirayı ispat etmezsen namertsin diyoruz" ifadelerinde bulundu.

'Uyuşturucu' tartışması alevleniyor! Soylu 'İspat etmezsen namertsin' dedi, Kılıçdaroğlu kürsüden raporu gösterdi

KILIÇDAROĞLU KÜRSÜDEN GÖSTERDİĞİ RAPORLA YANIT VERDİ

Bakan Soylu'nun gündem yaratan sözlerine bugün CHP'nin grup toplantısında yanıt veren Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, kürsüye Emniyet Genel Müdürlüğü'nün hazırladığı ve 2022 yılında hazırlanan "Türkiye Uyuşturucu Raporu" ile çıktı.

"UYUŞTURUCU KULLANIMI 10 YAŞA KADAR DÜŞTÜ"

Kılıçdaroğlu şu ifadeleri kullandı; "Emniyet Genel Müdürlüğü bir rapor yayımladı. Türkiye'de uyuşturucu raporu. Raporda, 'metamfetamin kullanımı son iki yılda 5.5 kat arttı' diyor. Uyuşturucu kullanımı 10 yaşa kadar düştü. 10 yaşındaki bir çocuğun uyuşturucu kullanması ne demek? Koro halinde saldırıyorlar. Sizin feriştahınız gelse bu evlatların hakkını, hukukunu korumak benim boynumun borcudur. Ben babayım, dedeyim. Feryatları görmüyorlar, duymuyorlar. Bu illet Türkiye'de 'Metin Amca' diye satılıyor. Ölümcül bir illet. İç organları içten çürütüyor. Bir genç annesini katletti. Ülke şok oldu ülke. Kararlıyız, tepeden tırnağa uyuşturucu belasını ülkemizden söküp atacağız. CHP bir mücadele partisidir. Bu çağrım bütün yol arkadaşlarıma ve vatandaşlarımızadır. Sokaklarımızı, çocuklarımızı ve ailelerimizi korumaya hazırlanın. Bu alanda çok çetin bir mücadele vereceğiz."

"İŞTE İSPATLADIM, ONURUN VARSA İSTİFA ET"

Konuşmasının devamında Bakan Soylu'nun "İspat etmezsen namertsin" sözlerini hatırlatarak devam eden CHP lideri Kılıçdaroğlu sözlerini "Bana dönüp diyorsun ki 'İspatla'. İşte ispatladım, onurun varsa istifa et" ifadeleriyle noktaladı.

YORUMLAR (1)
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SON DAKİKA: Uyuşturucu tartışmaları büyüyor! Kemal Kılıçdaroğlu kürsüden rapor gösterdi - Son Dakika
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