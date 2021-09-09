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CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Öğretmenler meslek kanunu mutlaka çıkması lazım" - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Öğretmenler meslek kanunu mutlaka çıkması lazım"

09.09.2021 14:25

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Öğretmenler meslek kanunu mutlaka çıkması lazım" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öğretmenler meslek kanunun mutlaka çıkması lazım. Öğretmeni toplumun en saygın kişisi yapacağım.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Öğretmenler meslek kanunu mutlaka çıkması lazım"

ANKARA - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Öğretmenler meslek kanunun mutlaka çıkması lazım. Öğretmeni toplumun en saygın kişisi yapacağım. Hakimler ve savcılar için ayrı kanun var, öğretmenler için neden yok? açıklamasında bulundu.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin 98'inci kuruluş yıl dönümünde Parti Meclis Toplantısı'na katılarak açıklamalarda bulundu.

Partisinin 9 Eylül'de kurulduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "98 yılda büyük acılar yaşayan CHP ailesi var olan bütün büyük acıları dert edinmeden tam tersine onları tarihin tozlu raflarına bırakarak dünyadaki ender birisi oldu. Bizim mal varlıklarımıza birden fazla kez el konuldu bu 98 yıl içerisinde. Genel Sekreterlerimiz Karadeniz'den alınıp Ankara'da hapishaneye atıldı. Genel Başkanlarımız tutuklandı, linç girişimleri oldu ama bütün bunlar bizi asla yıldırmadı. 98 yılın verdiği güçle, idealle, umutla geleceği inşa etmeye çalışıyoruz. Geleceği inşa ederken de her şeyi biz yaparız da demiyoruz. Dostlarımızla birlikte geleceği inşa edeceğiz. Çünkü bizim dostlarımız demokrasiyi savunuyorlar, insan haklarını savunuyorlar, yargı bağımsızlığını savunuyorlar. Bu ülkede herkesin mutlu, huzurlu yaşamalarını istiyorlar. Yapacağımız her çaba ülkemizin, evlatlarımızın geleceği için çok önemli" dedi.

"Öğretmenler meslek kanunun mutlaka çıkması lazım"

Eğitim şurasının en kısa zamanda toplanması gerektiğini söyleyen Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Eğitim bilim kurulunun oluşturulması gerekiyor. Eğitime bilimsel gözle bakmak lazım. Ön yargı ile bakılmaz eğitime. Kendi partime militan yetiştireyim diye eğitim olmaz. Eğitimin sorgulayıcı olması eğitim budur. Öğretmenler meslek kanunun mutlaka çıkması lazım. Öğretmeni toplumun en saygın kişisi yapacağım. Hakimler ve savcılar için ayrı kanun var, öğretmenler için neden yok? Benim evladımı yetiştiriyorsa, Türkiye'nin geleceğini belirliyorsa, çağdaş uygarlığa ulaşmamız için her türlü fedakarlığı yapıyorsa, o öğretmenin toplumda farklı bir konuma getirilmesi lazım" açıklamasında bulundu.

"Oyun konsolundan ÖTV almayacağım"

Gençler için vaatlerini sıralayan Genel Başkan Kılıçdaroğlu, "Oyun konsolundan ÖTV almayacağım. Oyun konsolu alacak daha ucuza alacak. Zihnini geliştirecek. Bunları yapacağız. Öyle uzun 6 yılda değil 6 ayda yapacağız. KYK'dan para almışlar hacizle uğraşıyorlar ama işi yok. KYK faizlerini sileceğiz anaparayı da iş bulduktan sonra makul bir taksitle alacağız" diye konuştu.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Öğretmenler meslek kanunu mutlaka çıkması lazım
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Öğretmenler meslek kanunu mutlaka çıkması lazım
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Öğretmenler meslek kanunu mutlaka çıkması lazım
CHP lideri Kılıçdaroğlu: Öğretmenler meslek kanunu mutlaka çıkması lazım

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Karadeniz, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu: 'Öğretmenler meslek kanunu mutlaka çıkması lazım' - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu: "Öğretmenler meslek kanunu mutlaka çıkması lazım" - Son Dakika
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