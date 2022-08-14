CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi - Son Dakika
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CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi

14.08.2022 21:26

CHP lideri Kılıçdaroğlu, öğretmenlerin kariyer sınavını onur kırıcı bulduğunu söylemesinin ardından, "sınava girmeyin" çağrısında bulunmuştu. Alternatif olarak getirilebilecek bir mülakat sisteminin Türkiye'de spekülasyon yaratacağını ifade eden Bakan Özer'e yanıt veren Kılıçdaroğlu, "Mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi." dedi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir paylaşımda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ve öğretmenleri adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere kategorilere ayırmak için yapılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Eğitimi ve Sınavına tepki göstermişti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN "SINAVA GİRMEYİN" ÇAĞRISI

Öğretmenlere sınava girmemeleri çağrısında bulunan Kılıçdaroğlu, "Öğretmen kariyer sınavı rencide edici olduğu için daha makul bir çözüm bulmak üzere çağrı yapmıştım. Yanaşmadılar. Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte (konuşarak) buluruz" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Mahmut Özer'e sınav çağrısı: Gelin birlikte çözelim

BAKAN ÖZER: PEKİ NASIL YAPACAKTIK?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuyla alakalı olarak gazeteci Fatih Altaylı'ya konuştu. Altaylı'nın bugüngü köşe yazısına taşıdığı diyaloğa göre Özer, Altaylı'ya "Peki nasıl yapacaktık, öğretmenlere verdiğimiz ara eğitimlerin sonuçlarını nasıl ölçecektik, siz söyleyin?" dedi.

"BUNU DÜŞÜNDÜK AMA SENDİKALAR AYAĞA KALKTI"

Altaylı'nın "Sizin bu önermenizden yola çıkarak böyle bir sınav yerine öğretmenlerin lisansüstü eğitim ve doktoraya yönlendirilmesi çok daha doğru olmaz mıydı?" sorusu üzerine Bakan Özer şunları söyledi:

"Biz de tam bunu düşündük. Ama ne yazık ki, öğretmen sendikaları ayağa kalktı. Kabul etmeyiz dediler. Bu sizin söylediğiniz yine de var. Eğer lisansüstü eğitiminiz var ise, doktoranız var ise, bu lisansüstü eğitim ve doktoranız öğretmenlik yaptığınız branş ile yüzde yüz alakalı değilse bile bu sizi sınavdan muaf tutuyor ve lisansüstü eğitimle uzman, doktora ile doğrudan başöğretmen oluyorsunuz. Ama ya gerisini ne yapacağız. Burada sayı yetersiz kalıyor" dedi.

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Mahmut Özer'e sınav çağrısı: Gelin birlikte çözelim
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer

"MÜLAKATLARLA İLGİLİ TÜRKİYE'NİN DURUMUNU BİLİYORSUNUZ"

Açıklamalarının devamında Özer, "Bu sınav başından belli idi. Uzaktan eğitimle 180 saatlik eğitim ve bu eğitimin sonuçlarını ölçmek için bir sınav yapacaktık. Burada ne ayıp var? Bakın Fatih Bey, mülakat da yapabilirdik. Ama mülakatlar ile ilgili Türkiye'de durumu siz de biliyorsunuz. Bitmek tükenmek bitmeyen spekülasyonlar olacaktı. Bu yüzden mülakat istemedim. Mülakatı kaldırdım. Adil, tartışmasız bir sınav yapılsın dedim. Eğitim verdiğimiz öğretmenlerin bu eğitimden ne aldığını ölçmenin başka yolu var mı, varsa birisi söylesin. Anlamadığım, bir öğretmen nasıl olur da ölçme ve değerlendirmeye karşı çıkar."

KILIÇDAROĞLU'NDAN BAKAN ÖZER'E ÇAĞRI

Bunun üzerine Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından konuyla ilgili yeni bir paylaşımda bulunarak Bakan Özer'e çağrıda bulundu.

"GELİN BERABER ÇÖZELİM"

Paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Milli Eğitim Bakanı Özer 'Sınav olmasın dedik, sendikalar ayağa kalktı' demiş. Sınavdan, mülakattan daha makul çözümler var elbet. Yine çağrı yapıyorum, gelin birlikte çözelim bu işi. Öğretmenlerimizin çok daha büyük dertleri var, böyle anlamsız şeylerle incitmeyelim kendilerini.

Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Mahmut Özer'e sınav çağrısı: Gelin birlikte çözelim
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Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Özer'e 'Kariyer Basamakları Sınavı' Çağrısı: 'Gelin Birlikte Çözelim Bu İşi. Öğretmenlerimizin Çok Daha Büyük Dertleri Var,... Kılıçdaroğlu'ndan Bakan Özer'e 'Kariyer Basamakları Sınavı' Çağrısı: 'Gelin Birlikte Çözelim Bu İşi. Öğretmenlerimizin Çok Daha Büyük Dertleri Var,... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 'Helalleşme Buluşması'na katıldı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin 'Helalleşme Buluşması'na katıldı

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Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı hakkında Bakan Özer'e çağrı: Gelin birlikte çözelim bu işi - Son Dakika
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