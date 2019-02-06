Son Dakika Haberleri: CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ömer Günel'i Kabul Etti

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ömer Günel'i Kabul Etti

52 dakika önce

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'İ genel merkezde kabul etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Ömer Günel'i Kabul Etti, System.String[]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel'İ genel merkezde kabul etti.

CHP Kuşadası Belediye Başkan Adayı Ömer Günel, bugün Ankara'da CHP Genel Merkezi'nde Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi. Seçim süreci ile ilgili olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bilgi veren Ömer Günel, Kuşadası'nda seçimi rekor oy ile kazanacaklarını söyledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ikili görüşme sonrasında, "Kuşadası'nı seviyorum. Aydın'ı seviyorum. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu, Aydın'ı Türkiye'nin önemli bir markası haline getirdi. Kuşadası Belediye Başkanı'mızda aynı başarıyı gösterecektir. Kendisine güveniyorum. Başkanımızı Kuşadalılara emanet ediyorum" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 05:53 Kaynak: İHA

Kuşadası, Ömer Günel, Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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