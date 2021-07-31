CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu - Son Dakika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öze Dönüş Platformu temmuz ayı toplantısında orman yangınları hakkında açıklamada bulundu.

Öze Dönüş Platformu temmuz ayı toplantısı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlendi. Toplantıya, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, eski Adalet ve İçişleri Bakanı İsmail Müftüoğlu, CHP Milletvekili Akif Hamza Çebi, Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi, partililer ve platform üyeleri katıldı.

"Orman yangınlarına karşı neden sağlıklı ve tutarlı bir politika üretemiyoruz"

Son dönemdeki orman yangınlarıyla ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Dün Antalya ve Manavgat'taydım. Gece Marmaris'e geçtim. Orman yangınları var, hala devam ediyor. Gerçekten bir ağacın yanması ne demektir? Bir ormanın yanması ne demektir? Onlar canlı. Ormanda yaşayan bir ekosistem var. Orada da canlılar yaşıyor. Kaplumbağadan, kurttan, kuştan her şey var. Bütün bunlar yanıyor. Dolayısıyla bizim önlem almamız lazım " diye konuştu.

"Neden önceden önlemini almıyorsunuz?"

2002 yılında Türkiye'de 176 orman yangını çıktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çok büyümeden tamamı söndürüldü. Belki biz toplum olarak farkında bile olmadık. Olayı büyüttüğünüz andan itibaren toplumun dikkati oraya yığıldı. Peki 2002'de yapılan mı doğruydu, bugün yapılan mı doğru? 176 yerde orman yangını çıkıyor. Büyümeden tamamı söndürülüyor. Şimdi orman yangını var. Kimin ne dediği belli değil" dedi.

"Yorulmaya niyetim yok"

Eski Bakan İsmail Müftüoğlu'nun kendisine yorgun göründüğünü söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Ormanlar bizim ormanımız. 'Yaş kesen, baş keser' diyoruz. Ormanları koruyacağız. Ormanlar bizim akciğerimiz. Nefes alıyoruz onlar sayesinde. Dolayısıyla bakanım yorgun değilim. Yorulma niyetim de yok. Bu ülkede huzuru sağlayıncaya kadar yorulma niyetim yok. Bu ülkede barışı sağlayıncaya kadar yorulma niyetim yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL