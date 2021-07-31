Üye Girişi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu - Son Dakika

CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu

31.07.2021 14:36
CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu, System.String[]

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öze Dönüş Platformu temmuz ayı toplantısında orman yangınları hakkında açıklamada bulundu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Öze Dönüş Platformu temmuz ayı toplantısında orman yangınları hakkında açıklamada bulundu.

Öze Dönüş Platformu temmuz ayı toplantısı, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla Bayrampaşa'daki bir otelde düzenlendi. Toplantıya, Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra, eski Adalet ve İçişleri Bakanı İsmail Müftüoğlu, CHP Milletvekili Akif Hamza Çebi, Öze Dönüş Platformu Başkanı Emir Abi, partililer ve platform üyeleri katıldı.

"Orman yangınlarına karşı neden sağlıklı ve tutarlı bir politika üretemiyoruz"

Son dönemdeki orman yangınlarıyla ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Dün Antalya ve Manavgat'taydım. Gece Marmaris'e geçtim. Orman yangınları var, hala devam ediyor. Gerçekten bir ağacın yanması ne demektir? Bir ormanın yanması ne demektir? Onlar canlı. Ormanda yaşayan bir ekosistem var. Orada da canlılar yaşıyor. Kaplumbağadan, kurttan, kuştan her şey var. Bütün bunlar yanıyor. Dolayısıyla bizim önlem almamız lazım " diye konuştu.

"Neden önceden önlemini almıyorsunuz?"

2002 yılında Türkiye'de 176 orman yangını çıktığını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Çok büyümeden tamamı söndürüldü. Belki biz toplum olarak farkında bile olmadık. Olayı büyüttüğünüz andan itibaren toplumun dikkati oraya yığıldı. Peki 2002'de yapılan mı doğruydu, bugün yapılan mı doğru? 176 yerde orman yangını çıkıyor. Büyümeden tamamı söndürülüyor. Şimdi orman yangını var. Kimin ne dediği belli değil" dedi.

"Yorulmaya niyetim yok"

Eski Bakan İsmail Müftüoğlu'nun kendisine yorgun göründüğünü söylemesi üzerine Kılıçdaroğlu, "Ormanlar bizim ormanımız. 'Yaş kesen, baş keser' diyoruz. Ormanları koruyacağız. Ormanlar bizim akciğerimiz. Nefes alıyoruz onlar sayesinde. Dolayısıyla bakanım yorgun değilim. Yorulma niyetim de yok. Bu ülkede huzuru sağlayıncaya kadar yorulma niyetim yok. Bu ülkede barışı sağlayıncaya kadar yorulma niyetim yok" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu
CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Orman Yangınları, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu - Son Dakika


Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu 14:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangının bir türlü kontrol altına alınamadığı Manavgat'ta incelemelerde bulundu Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 3 ya da 4 transfer yapacağız 14:17 Son Dakika: Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: 3 ya da 4 transfer yapacağız Alman devi Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi 13:45 Alman devi Dortmund, Szalai için Fenerbahçe'ye resmi teklif mektubu gönderdi
Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada 13:26 Kızların etek altı fotoğraflarını çeken sapığı evire çevire dövdüler! Anbean kamerada Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu 13:14 Arda Turan'ın teknesinde güzel sevgilisiyle aşka gelen G.Saraylı Oğulcan, öpücüklere boğuldu Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı 12:42 Ağacı ateşe vermeye çalıştıkları anlar olay yaratmıştı! Zonguldak Valiliği iddiaları yalanladı
Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi 12:06 Minibüs ve otomobil kafa kafaya çarpıştı, aynı aileden 5 kişi feci şekilde can verdi Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun 11:29 Ünlü astrolog Arzum Koyuncu'nun "eskort" isyanı! Sosyal medya için anlaştığı adam kabusu yaşattı

Son Dakika Haberleri
18:29 Muhtar öldürüldü, yeğeni de intikam almak için katilin kardeşini öldürdü
18:28 Dilencinin rahatlığı şaşırttı! Zabıtaları bekletip topladığı paralardan çocuğuna dondurma aldı
18:20 Galatasaray ve Antalyaspor'dan duygulandıran karşılaşma! Tüm gelir TEMA Vakfı'na bağışlanacak
18:09 Hakları asla ödenmez! Orman işçileri yangını söndürdükleri bölgede toprak üstünde uyudu
17:49 Rosier, Fatih Terim'i büyük reddetti! Görüşme talebine cevabı: Gelecek sezon rakip olacağız
17:39 Yangın önlemleri arttırıldı! İstanbul dahil 12 kentte ormanlara giriş yasaklandı
17:32 İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok
17:23 Maça çıkmadan gol yedi! Sarı-Kırmızılı taraftar yeni transfer Berkan'a baskı yaparak fotoğraf kaldırttı
17:13 Son Dakika: Topçu ve Füze Okulu'nu yakmaya çalışan zanlı, tutuklandı
17:00 Formula 1 pilotu Lewis Hamilton'dan Türkiye'ye destek! Yangınlara kayıtsız kalmadı
Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksander Djordjevic oldu Son Dakika: Fenerbahçe Beko'nun yeni başantrenörü Aleksander Djordjevic oldu         
14:39
Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi Şeyma Subaşı, ayrılıp barıştığı sevgilisinin kucağında poz verdi         
14:34
Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın Oyuncu Burcu Biricik, yangın sonrası yapılan fidan bağışlarına isyan etti: Evlerinden olan insanlara yardım yapılsın         
13:55
Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı Bir yangın da Hatay'da! Alevlere evlere sıçradı, ekipler alevleri kontrol altına aldı         
13:34
Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu Bodrum'da yerleşim alanına 150 metre uzaklıkta yangın çıktı! Ekipler seferber oldu         
13:22
Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek Bu illerde oturanlar dikkat! Meteoroloji harita paylaştı, termometreler 43 dereceyi gösterecek         
13:03
Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı Konya'da 7 kişinin öldürüldüğü aile katliamıyla ilgili kahreden sözler: Birkaç kişi araya girdi, barış olacaktı         
12:13
Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır Bahçeli, Afganlar konusunda Bakan Soylu kadar iyimser değil: Adı konmamış bir istiladır         
11:39
Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi Dua Lipa ile Anwar Hadid el ele denize atladı! İlk yorum müstakbel kayınvalideden geldi         
10:22
Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi Kendisini fark eden küçük kıza sandalye ile saldıran hırsıza cezasını mahalleli verdi         
09:52
Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti Türkiye yangın felaketleriyle boğuşurken Azeri spikerin sözleri tüyleri diken diken etti         
09:41
Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi Gezinti gününü kayda almak isteyen damat, kayınvalidesinin uçurumdan aşağıya düştüğü anları görüntüledi         
09:35
Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı Hayatını kaybeden Hüseyin Avni Coş'tan geriye 15 Temmuz'daki silahlı pozu kaldı         
09:03
Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı Fethiye Belediye Başkanı'ndan orman yangınları için kafa karıştıran iddia: 4 kişi molotof attı         
03:30
Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu Tolgahan Sayışman'ın 48 yaşındaki kayınvalidesi Albana Abazi, güzelliğiyle olay oldu         
18:56
İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok İYİ Partili Arzu Önşen, yangın mağduru adamın evine giremedi! Kapıdan çeviren vatandaş: Benim için yapacağınız bir şey yok         
17:32
Twitch yayıncıları gelirlerini Tema Vakfı'na gönderiyor Twitch yayıncıları gelirlerini Tema Vakfı'na gönderiyor         
17:06
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2021 15:11:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP lideri Kılıçdaroğlu, orman yangınlarıyla ilgili konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement