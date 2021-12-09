Üye Girişi
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz - Son Dakika

Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz

09.12.2021 16:08

Son dakika haberi: CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da (2)'ELEKTRİĞİ ÇİFTÇİLERE BEDAVA VERECEĞİZ'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenledi.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa'da (2)

'ELEKTRİĞİ ÇİFTÇİLERE BEDAVA VERECEĞİZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlar ile toplantı düzenledi. Toplantıda konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ni istediğini belirterek, "Bize Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanlığını verin, elektriği bütün çiftçilere bedava vereceğiz. Aynı zamanda elektrikten de kazanacak. 2,5 milyonluk araziyi güneş tarlalarıyla donatacağız" dedi.

'ŞANLIURFA'DA 1 MİLLETVEKİLİ AYIBI BİZE AİT'

Salonda bulunan kalabalığa 'Sizinle helalleşmeye geldim' diyen Kılıçdaroğlu, "Eğer Şanlıurfa'dan 13 milletvekili çıkarken biz bir milletvekili çıkartıyorsak bu ayıp bize ait. O yüzden aynı zamanda sizinle helalleşmeye de geldim. Gelmedik, sofranıza oturmadık, derdinizi dinlemedik" diye konuştu.

Şanlıurfa'da bulunmaktan dolayı mutlu olduğunu anlatan Kılıçdaroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Şanlıurfa sıradan bir kent değil, Peygamberler Şehri diyoruz buraya. Bir saygınlığı var. Bu toprakların su ile buluştuğunu düşünün. Bereketin fışkırdığını hepimiz gördük. Taşı sıksa suyu sıkacak ama işsiz gençlerimiz var. Milli Kurtuluş Savaşı'nda olağanüstü bir çaba harcadı Gaziantep ile beraber. 'Şanlı' unvanı aldı. Genç bir nüfusu var Şanlıurfa'nın. Her ülke gençleri kendi geleceğinin güvencesi olarak görür. Onlara kızmamamız lazım. Gençleri daha anlayışla karşılamamız lazım, taleplerine kulak kabartmamız lazım. Burası aynı zamanda bereketli topraklarıyla tarımın, ziraatın de başkentidir. Türkiye'deki pamuğun yüzde 32'sini tek başına, fıstığın yüzde 42'sini, isotun yüzde 40'ini tek başına Şanlıurfa üretir. Çok ama çok değerli bir mekandayız. Organik pamukta da Türkiye birincisi aynı zamanda. Çiftçiye soralım; 'derdiniz var mı?' diye. Her birisi dertli. Şanlıurfalı kardeşlerim unutmasınlar, tarım stratejik sektördür. Günde 3 sefer yemek yemek, evlatlarınızın karnını doyurmak zorundasınız. Beslenmek zorundayız hepimiz. Tarım, bütün dünyada stratejiktir. Sadece toprakla ilgili değil. 350 bin büyükbaş, 2,5 milyon küçükbaş hayvan, 600 bin de kanatlı hayvan besliyor bu topraklar. Dolayısıyla Şanlıurfa tek başına kendisi için değil, Türkiye için de çok büyük bir kenttir. Emin olun iyi bir politika ile bütün Orta Doğu'nun en önemli merkezi haline gelebilir."

'TÜRKİYE'NİN YENİ BİR YOL HARİTASINA İHTİYACI VAR'

Türkiye'nin yeni bir yol haritasına ihtiyacı olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, şöyle devam etti:

"Kavgadan uzak, devleti bilen ve tanıyan, sosyal devletin ne olduğunu bilen, üretimin ne kadar değerli olduğunu bilen, üreten bir ülkenin dünyada saygınlığı olduğunu bilen bir yönetim anlayışına ihtiyacımız var. Bizim 'dış güçler' diye şikayet etmeye hakkımız yok. Kardeşim sen önce kendine bak. Kendin dik olacaksın, kendin üreteceksin. Her ülke bir başka ülkeyi sömürmek isteyebilir ama sen üretirsen, kazanırsan güçlü olursun. Kimsenin önünde diz çökmezsin, yalvarmazsın. Ekonomin güçlüyse korkmayacaksın. Ekonomi güçsüzse sorunumuz var. Bizim ekonomimiz neden güçsüz diye soracağız o zaman. Eksiğimiz, iyi politikacı yok. Siyaset köşeyi dönme, cebi doldurma aracı değildir. Siyaset, kişiyi, kendini ülkesine, vatandaşına vakfetmesi demektir. İyi siyasetçiyi yetiştirecek, onların önünü açacak olanlar da sizlersiniz. Ekonomi biliminin özü şudur. İnsanların ihtiyaçları sınırsızdır ama kaynaklar sınırlıdır. Ekonomi bilimi, sınırlı kaynaklar ile sınırsız ihtiyaçları dengelemeye çalışır. Ekonomi biliminin mantığı budur.?

'SOSYAL DEVLETİ AYAĞA KALDIRACAĞIZ'

Şanlıurfa'nın temel sorunlarından birinin de mevsimlik işçilik olduğuna değinen Kılıçdaroğlu, 'Her yere giderler. Gidenler nerede kalıyorlar' İnsani koşullarda mı çalışıyorlar acaba? Bu yeni bir olay değil. Nasıl olur da mevsimlik tarım işçilerine kalacakları bir yer sağlayamıyoruz? Görmüyoruz insanı. Pandemi döneminde esnaf ve çiftçi büyük sıkıntılar çekti. Bir çiftçi borcunu ödeyemedi diye hapse atılır mı? Traktörüne haciz uygulanır mı? Borcunu nasıl ödeyecek bu adam? Bunların tamamına son vereceğiz. Sosyal devleti yeniden ayağa kaldıracağız. Çiftçilerin ve esnafın aldıkları kredilerin faizlerini ilk bir haftada sıfırlayacağız. Faizi indirdik diyorlar. Çiftçinin faizi indi mi? Kredi kartı kullanan vatandaşın faizi indi mi? Merkez Bankası'nın bankalara açtığı kredinin faizi inmiş. Çiftçi, esnaf yararlanmadı ki. Faiz konusunda ciddi bir mücadele yapacaksan Londra'daki tefecilerden borç para almayacaksın, kendi vatandaşından Türk Lirası ile borçlanacaksın. Biz kendi enflasyonumuza bir de Avrupa Birliği'nin ve ABD'nin enflasyonunu sırtımıza aldık. Buna itiraz edelim diyelim Londra mahkemeleri yetkili. Allah'ın izniyle bunların tamamını tereyağından kıl çeker gibi çekeceğim ve kurtaracağım Türkiye'yi. 84 milyonu Londra'daki bir avuç tefeciye mahkum etmek bize yakışmaz? ifadelerini kullandı.

Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz
Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz

Sivil Toplum Kuruluşları, Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Başkanı, Şanlıurfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı 16:38 276 gündür oturma eylemi yapan kadın, Kılıçdaroğlu'na sarılıp hüngür hüngür ağladı
Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı 15:44 Şoför esnafı zam talep etti: Akaryakıttaki fiyat artışları taşıma ücretlerine yansıtılmalı Karısı kaçan asker, canlı yayında 15:28 Karısı kaçan asker, canlı yayında "Geri dön" diyerek ağladı Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! 15:10 Sağlık Bakanlığından 6 maddelik MHRS genelgesi! "5 dakikada bir muayene yapılıyor" iddialarına dikkat çekildi İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı 14:39 İYİ Parti, Abdullah Gül'e kapıları kapattı Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım 14:25 Son Dakika: Şenol Güneş'ten bomba açıklama: Takım çalıştırmayacağım Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı 12:20 Mike Tyson'ı nakavt eden Williams, Türk boksör Serdar Avcı karşısında acı bir deneyim yaşadı Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı! 11:39 Beşiktaş'ta yıldız futbolcu Pjanic yakınlarıyla vedalaştı!

Son Dakika Haberleri
16:40 Vatandaşın dövize yatırdığı para rekor kırdı
16:28 Camide bale yapan Rus kadın, bu kez bir eve izinsiz girip eşyaları sokağa attı
16:23 Eskiden en ucuz seyahat rotasıydı, şimdi ateş pahası! Doğu Ekspresi'nde tek kişilik bilet 1.300 TL'ye çıktı
16:17 DEVA Lideri Ali Babacan: Onlara bakınca Erdoğan'ın gözünde dolar işareti oluşuyor
16:15 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan asgari ücret tepkisi: Doğru düzgün bir teklifte bulunun!
16:11 ''Deccal'' diye katledilen gencin babası tarikat yurdunu savundu: Emin ellerdeydi
15:45 Stefan Kuntz'tan sonra bir Alman daha geliyor! Beşiktaş, yeni hoca transferini Premier Lig'den yapıyor
15:44 Hande Yener, 20'lik şarkıcılara taş çıkartıyor! King ve Queen buluşması!
15:34 Demet Akalın'ın ardından Gelinim Mutfakta'nın yeni sunucusu Turgay Başyayla oldu
15:29 Asgari ücret sosyal medyanın gündeminde: Eve hırsız girse direk tuvalet kağıtlarını çalar!
Vatandaşın dövize yatırdığı para rekor kırdı Vatandaşın dövize yatırdığı para rekor kırdı         
16:40
Bir ilçe diken üstünde! 2 günde 13 kişi koronadan hayatını kaybetti Bir ilçe diken üstünde! 2 günde 13 kişi koronadan hayatını kaybetti         
16:25
Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak Ünlü oyuncak şirketi Lego, Vietnam'da 1 milyar dolarlık fabrika açacak         
15:35
Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor Herkes zehirli sanıyordu! 67 yaşındaki adam kapari karpuzunu dünyaya satıyor         
15:17
Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu Suriye'de arazide kayarak düşen asker şehit oldu         
14:51
Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı Hırsızlığın bu kadarı görülmedi! Engelli taklidi yapıp akülü sandalyeyi çaldı         
14:29
Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı Oyuncu Süleyman Yağcı, gözyaşlarını tutamadı! Canlı yayında yediği dost kazığını anlattı         
14:24
Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım Kadir Doğulu, eşi Neslihan Atagül'ü aldattığı iddialarını ti'ye aldı: Evet ihanet ettim, sabah yüzüne bakmadım         
12:03
Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı Arabayla gelip kurşun yağdırdılar! Bir taraf can derdine düşerken, diğer taraf kılını bile kıpırdatmadı         
11:11
Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı Hurdacının korku dolu anları! Topladığı malzemelerin içinden çıkan bomba fünyesi elinde patladı         
11:11
Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı Sadakatsiz'de Aras'ın Asya'ya evlilik teklifi etmesi Ali ile Volkan'ı yıktı         
09:54
Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı Öldürülen terörist Merwan Bedel'in HDP'li vekille yan yana çekilmiş fotoğrafı ortaya çıktı         
08:34
Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti Dünya "Kral"ı konuşuyor! Burak Yılmaz, attığı golle Şampiyonlar Ligi tarihine geçti         
08:00
Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu Rusya, ABD'ye protesto notası verildiğini duyurdu         
22:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.12.2021 16:52:25. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | ŞANLIURFA-Kılıçdaroğlu elektriği çiftçilere bedava vereceğiz - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement