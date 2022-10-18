CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin - Son Dakika
Üye Girişi

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin

18.10.2022 18:33

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımda "Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye'sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz" ifadelerini kullandı. Paylaşımlarında yine adaylık tartışmalarını alevlendirecek bir ifade de kullanan Kılıçdaroğlu, "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kamuoyunda sosyal medya düzenlemesi olarak bilinen Dezenformasyonla Mücadele Yasası'nın TBMM'de oylandığı dönemde neden ABD'ye ziyarette bulunduğuna ilişkin eleştirilere yanıt verdi.

"KASIM AYINI BEKLEYİN, BAY KEMAL'İ BEKLEYİN"

Paylaşımlarında Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye'sini konuşmaya başlamamız gerektiğini ve bu iki tablo arasında seçim yapacağımız kritik bir eşikte olduğumuzu ifade eden Kılıçdaroğlu, son paylaşımında "Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin" dedi.

Kılıçdaroğlu paylaşımlarında şunları söyledi:

"ABD'nin önemli bilim merkezlerini kapsayan bir vizyon programını yeni tamamladım. Bu ziyaretleri eleştirenler var, "Sansür yasası oylanırken neden gittiniz" diyenler var. Eleştiriler ve eleştirenler her zaman başımın üstünde oldu. Ama bu oylamalar öncesinde düşündüm taşındım...

"BEN BU YOLU SEÇTİM"

Ya her zamanki gibi Meclis'e gidip mücadele edecektik ancak saray elindeki sayısal çoğunlukla yasayı geçirecekti. Yani gençlere yeni bir şey söylemeden bu süreç tamamlanacaktı. Ya da gençlerin, yeni bir Türkiye'nin mümkün olduğunu görmelerini sağlayacaktım. Ben bu yolu seçtim.

"ÇOK KRİTİK EŞİKTEYİZ"

Bu topraklarda bugün, Atatürk sonrası birinci ve ikinci yüzyılın iki farklı Türkiye'sini konuşmaya başlamamız lazım. Çünkü bu iki tablo arasında seçim yapacağımız çok kritik bir eşikteyiz. İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit, bilim, gelecek var.

"İLKİNDE SANSÜR, İKİNCİSİNDE ÜMİT VAR"

İlkinde sansür, yasaklar, zorbalıklar var. İkincisinde ise ümit var, bilim var, gelecek var. İlkinde Silivri var, hapis var. İkincisinde özgürlükler var, müzik var, kültür var, sanat var. İlkinde 5'li çeteler, varlıkçılar, ihaleciler, dolandırıcılar, pudracılar, aile gökdelenleri var. İkincisinde dinamik, teknolojik yeni bir Türkiye var. İlkinde fıtratla kandırıp 1000 araçlık konvoylarla, koruma ordularıyla Saray'a dönmek var. İkincisinde akıl var, bilim var, tedbir var, cana kıymet vermek var.

Birincisinin sonuna geldik, ikincisi doğuyor. Ben ülkemizi bu çukurdan çıkartacak kendi bilim insanlarımızla büyük koalisyonumuzu gençlere göstermek istedim. Bu bilim insanları, girişimciler, insan hakları aktivistleri, yatırımcılar Türkiye'yi darboğazdan çekip almaya hazırlar. Yine tekrar ediyorum. Kasım ayını bekleyin. Bay Kemal'i bekleyin..."

Kılıçdaroğlu, 'Çok kritik bir eşikteyiz' diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
Kılıçdaroğlu, 'Çok kritik bir eşikteyiz' diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
YORUMLAR
500
Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin '8 saat ortadan kaybolması kuşkuludur' sözlerine yanıt verdi: Seni ABD'ye davet ediyorum, uçak biletini de ben alıyorum Kılıçdaroğlu, Bahçeli'nin '8 saat ortadan kaybolması kuşkuludur' sözlerine yanıt verdi: Seni ABD'ye davet ediyorum, uçak biletini de ben alıyorum

Kemal Kılıçdaroğlu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP lideri Kılıçdaroğlu, 'Çok kritik bir eşikteyiz' diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin - Son Dakika


Son Dakika
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
17:20 Sanık koltuğuna oturan ünlü futbolcu Neymar ifade verdi! Babasının başı fena halde dertte
17:20 Şarkıcı Demet Akalın eşi Okan Kurt'un çocukluk fotoğrafını paylaştı, herkes tek bir detaya odaklandı
17:17 Kılıçdaroğlu, Dezenformasyonla Mücadele Yasası oylanırken neden ABD'ye gitti? İşte cevabı
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 19:24:56. #1.11#
SON DAKİKA: CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement