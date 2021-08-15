CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'dan bilgi aldı - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'dan bilgi aldı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulunduğu Bozkurt'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, incelemelerde bulunduğu Bozkurt'ta İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, sel felaketinden etkilenen Bozkurt'ta incelemelerde bulundu. Selin zarar verdiği yerleri gezen ve çalışmaları yerinde inceleyen Kılıçdaroğlu, bölgede karşılaştığı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı. Bakan Soylu, Kılıçdaroğlu'na can kayıpları, kayıplar ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kılıçdaroğlu'na İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da eşlik etti. - KASTAMONU

Son Dakika

Muğla'da alevlerle mücadele eden ormancı, desteğe gelen TOMA'ları görünce: Sizi Allah gönderdi, Cennetten mi düştünüz?

Fransız ekibe ya Pelkas gidecek ya da Ozan! Dembele transferinde ikisinden birisi takasta kullanılacak

Son Dakika: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlara çağrı! Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi verilmeli

Taliban üyelerinin General Raşit Dostum'un lüks villasını ele geçirdiği görüntüler ortaya çıktı

Sel sularına kapılarak 200 metre sürüklendi, mucizevi kurtuluşu ile herkesi sevindirdi

35 yıl önce askerden firar ettiği için ''Vatansız'' belgesi verildi! Kimliğini geri almak için vatani görevini yapmak istiyor

Son Dakika! Sıfır noktasındaki birliklere seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ördüğümüz duvarla giriş-çıkışları engelleyeceğiz

Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar