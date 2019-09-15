Son Dakika Haberleri: CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de adalete güven yüzde 30'lara düştü
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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de adalete güven yüzde 30'lara düştü

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de adalete güvenin yüzde 30'lar seviyesine indiğini ve hukukun üstünlüğü konusunda dünyada 50 basamak geriye gidildiğini söyledi.

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de adalete güvenin yüzde 30'lar seviyesine indiğini ve hukukun üstünlüğü konusunda dünyada 50 basamak geriye gidildiğini söyledi.

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de adalete güven yüzde 30'lara düştü

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:48 
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