CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'de adalete güven yüzde 30'lara düştü
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye'de adalete güvenin yüzde 30'lar seviyesine indiğini ve hukukun üstünlüğü konusunda dünyada 50 basamak geriye gidildiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 02:48
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