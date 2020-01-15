CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor - Son Dakika
Son Dakika Dünya CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor - Son Dakika Dünya

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor

7 saat önce

Türkiye'nin yanlış dış politikayla Orta Doğu'da düşman kazandığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dış politikamızı kim belirliyor? Dışişleri Bakanlığı mı? Saray mı? Hayır. Putin belirliyor." dedi

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk dış politikasının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından belirlendiğini söyledi.


"Bir tarafa Amerika bir tarafa Rusya silah veriyor. 'Buyurun beyler birbirinizi öldürün' diyorlar. Biz de buna teşne oluyoruz." ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, "Ben de diyorum ki 'Teşne olmayın arkadaşlar, niye Müslüman kanı akıyor? Hangi gerekçeyle akıyor? Engel olmamız lazım'. Peki bizim dış politikamızı kim belirliyor? Dışişleri Bakanlığı mı? Saray mı? Yok. Putin belirliyor. Türkiye Cumhuriyeti devleti böyle miydi? Türkiye'nin dünyada bir ağırlığı vardı." dedi.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Vladimir Putin, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 03:56 
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