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CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor
6 saat önce
Türkiye'nin yanlış dış politikayla Orta Doğu'da düşman kazandığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dış politikamızı kim belirliyor?
Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 04:03
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