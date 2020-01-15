CHP lideri Kılıçdaroğlu: Türkiye'nin dış politikasını Putin belirliyor

Türkiye'nin yanlış dış politikayla Orta Doğu'da düşman kazandığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Dış politikamızı kim belirliyor? Dışişleri Bakanlığı mı? Saray mı? Hayır. Putin belirliyor." dediView on euronews