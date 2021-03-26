CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (6) - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (6)

26.03.2021 20:38
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (6), System.String[]

'ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE BURSA'YI ALACAĞIZ'CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki temasları kapsamında kırsal Dürdane Mahallesi'ne geçti, çiftçi ve vatandaşlarla sohbet etti.

'ÖNÜMÜZDEKİ SEÇİMDE BURSA'YI ALACAĞIZ'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kentteki temasları kapsamında kırsal Dürdane Mahallesi'ne geçti, çiftçi ve vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Gemlik'e geçen Kılıçdaroğlu, Gemlik Belediyesi'nin bulunduğu meydanda konuşma yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kaybetmelerinin sorumlusu olarak kendilerini gösteren Kılıçdaroğlu, " Mustafa Bozbey, geçen seçimde kazanamadı. Bunun sorumlusu biziz. Biz bu konuda gerekli çabayı harcayamadık ve sonuç alamadık. Bu sefer inşallah önümüzdeki seçimlerde alacağız. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna değerli arkadaşımızı oturtacağız. İnşallah olacak. Bursa beton olmaktan çıkıp, gerçekten yeşil Bursa olacak. En büyük arzumuz da bu" dedi.

Kılıçdaroğlu, Gemlik Belediyesi Halk Market, Kurşunlu Huzurevi, Uğur Böcekleri Kreşi ve Belediye Spor Salonu'nun açılışını, telefonferansla katılarak, gerçekleştirdi.Bursa programını burada noktalayan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, karayoluyla İstanbul'a hareket etti.

CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (6)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (6)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (6)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (6)
CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (6)

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Çiftçi, Bursa, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP Lideri Kılıçdaroğlu: Ülkeye huzuru getireceğiz (6) - Son Dakika


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