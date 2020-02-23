CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Vali Bilmez'den bilgi aldı - Son Dakika

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Vali Bilmez'den bilgi aldı
7 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran merkezli deprem nedeniyle, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i telefonla aradı.
Haber Yayın Tarihi: 23.02.2020 02:47 Kaynak: İHA
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İran merkezli deprem nedeniyle, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'i telefonla aradı.
Deprem sonrası Van'da meydana gelen hasar ve yürütülen çalışmalar hakkında Vali Bilmez'den detaylı bilgi alan CHP Lideri Kılıçdaroğlu, hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı, depremden etkilenenlere de geçmiş olsun dileklerini iletti. - ANKARA
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