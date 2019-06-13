Son Dakika Haberleri: CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Hızır Bey'in kabrini ziyaret etti
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CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Hızır Bey'in kabrini ziyaret etti

2 saat önce

- CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Hızır Bey'in kabrini ziyaret etti Kılıçdaroğlu: "(İmamoğlu)1945 yılında alınan bu kararın gereğini yerine getirecektir" İmamoğlu : "Fatih Sultan Mehmet'in sadece bir toprağı fetheden değil gönülleri de fethettiğini izah edecek bir anıtı da...

- CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Hızır Bey'in kabrini ziyaret etti
Kılıçdaroğlu: "(İmamoğlu)1945 yılında alınan bu kararın gereğini yerine getirecektir"
İmamoğlu : " Fatih Sultan Mehmet'in sadece bir toprağı fetheden değil gönülleri de fethettiğini izah edecek bir anıtı da İstanbul'a kazandırmayı istiyoruz"
İSTANBUL - İstanbul'un ilk belediye başkanı Hızır Bey'in kabrini ziyaret eden CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Hızır Bey'in mezarının büyükşehir belediye başkanlığı bahçesine taşınmasıyla ilgili olarak bir karar var. 1945-2019 arası alınan bu kararın gereği yapılmadı. İnşallah seçilmiş belediye başkanımız ikinci kez seçilecek. 1945 yılında alınan bu kararın gereğini yerine getirecektir" dedi.
Cumhuriyet Halk PartisiGenel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Fatih İstanbul Manifaturacılar Çarşısı'nda bulunan İstanbul'un ilk belediye başkanı Hızır Bey'in kabrini ziyaret etti. Hızır Bey'in kabri başında okunan duaların ardından mezarına su döküldü. Kabir ziyareti sonrası Manifaturacılar Çarşısı esnafıyla bir araya gelindi.
Hızır Bey'in kabri başında açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İstanbul'un fethinden sonra İstanbul'a belediye başkanlığı yapan Hızır Bey'in makamındayız. Daha önce İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken de ziyaret etmiştim. Şimdi İmamoğlu ile birlikte ziyaret ettik. 1945 yılında belediye encümeninin aldığı bir karar var. Hızır Bey'in mezarının büyükşehir belediye başkanlığı bahçesine taşınmasıyla ilgili olarak bir karar var. 1945-2019 arası alınan bu kararın gereği yapılmadı. İnşallah Seçilmiş belediye başkanımız ikinci kez seçilecek. 1945 yılında alınan bu kararın gereğini yerine getirecektir" dedi.
Hızır Bey'in kabrinin Büyükşehir Belediyesi bahçesine taşınması hakkında konuşan CHP İstanbul Adayı İmamoğlu, "İstanbul'un ve tarihimize dönük geçmişine sahip çıkmak bu şehrin bir vazifesi ve sorumluluğudur. Bu bağlamda genel başkanımızın da bahsettiği gibi bir karar var. Olmasa da düşünülmesi gereken önemli bir karar. İstanbul'a hizmet etmiş bir kişilikten bahsediyoruz. Tarihi ve önemli bir kişilikten bahsediyoruz. Bunu mutlaka gerçekleştirmeliyiz. Biz aynı zamanda İstanbul'un Fatih Sultan Mehmet'ten, fetihten bu güne kadar tüm değerleri gözeterek ve tarihe değer vererek bir süreci İstanbul'a yaşatmalıyız. Örneğin; Fatih Sultan Mehmet'in de İstanbul'da gerçekten nasıl bir insan olduğunu, nasıl nitelikli entelektüel, sadece bir toprağı fetheden değil gönülleri de fethettiğini izah edecek bir anıtı da İstanbul'a kazandırmayı istiyoruz. Gerçekten ihmal edilmiş bir alandır. Hızır Bey ile de ilgili sorumluluğumu 23 Haziran'dan sonrada Genel Başkanımızın işaret ettiği şekilde yerine getirmek için hızlıca çalışmalara başlayacağız" dedi.
CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve Ekrem İmamoğlu Hızır Bey'in kabrini ziyaret etti
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 10:28 Kaynak: İHA
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