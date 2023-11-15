CHP lideri Özgür Özel'den Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin ilk yorum

Gazeteci Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın tahliye edilmesine ilişkin CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den ilk tepki geldi. Özel yaptığı açıklamada "Sözün bittiği yerdeyiz. Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa, bu memlekette adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır." dedi.

"SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ"

CHP lideri Özel, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) temasları sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Özel, Hrant Dink'in katili Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına ilişkin, "Sözün bittiği yerdeyiz. Ogün Samast iyi halden serbest kalıyorsa, bu memlekette adaletin a'sından bahseden gerçekten vicdansızdır." ifadelerini kullandı.

"KARDEŞLİĞİMİZE KURŞUN SIKANLAR DIŞARIDA"

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Ogün Samast'ın serbest bırakılmasına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Milletin oyuyla seçilmiş Milletvekilini, yasaya aykırı bir biçimde cezaevinde tutmak için "yargı krizi" çıkaranlar, katilleri serbest bırakıyor. Kardeşliğimize kurşun sıkanlar, kadınlara, çocuklara kasteden "iyi halliler" dışarıda; gazeteciler, siyasetçiler içeride… 'Aslanım benim, aferin Erdoğan…'" ifadelerini kullandı.

OGÜN SAMAST TAHLİYE EDİLDİ

İstanbul'da, 2007 yılında Agos Gazetesi'nin Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'i öldüren Ogün Samast, iyi hali gerekçe gösterilerek koşullu salıverme kapsamında cezaevinden tahliye edildi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesine ilişkin davaya bakan İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, Dink'in katili Samast'ın olay tarihinde 18 yaşından küçük olması nedeniyle dosyasını ayırarak, İstanbul Nöbetçi Çocuk Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine karar vermişti. Mahkeme, 6008 sayılı "Terörle Mücadele Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 8. maddesiyle, CMK'nın 250. maddesinin 4. bendine eklenen fıkradaki hüküm gereği, Samast hakkındaki dava dosyasını çocuk mahkemesine göndermişti.

İstanbul 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi de 25 Temmuz 2011'de Samast'ı, "Hrant Dink'i tasarlayarak öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırmıştı. Olay tarihinde Ogün Samast'ın 16 yaşını bitirmiş, 17 yaşını tamamlamamış olduğunu belirten mahkeme heyeti, Samast'ın cezasını üçte bir oranında indirim uygulayarak 21 yıl 6 aya indirmişti. Samast'ı "ruhsatsız silah taşımak" suçundan da 2 yıl hapis ve 900 TL adli para cezasına mahkum eden mahkeme heyeti, olay tarihindeki yaşını göz önüne alarak bu cezayı da 1 yıl 4 ay hapis ve 600 TL adli para cezasına çevirmişti.

GARDİYANLARA SALDIRDIĞI İÇİN CEZASI ARTMIŞTI

Öte yandan Samast, cezaevindeyken hakkında Silivri 3. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından cezaevindeki gardiyanlara saldırdığı gerekçesiyle açılan dava kapsamında 5 yıl 1 ay 13 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.