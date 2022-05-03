CHP liderinden, Erdoğan'ın "1 milyon Suriyelinin gönderileceği" açıklamasına yanıt: Bırak bu hikayeleri, sınırdan akın akın kaçaklar geliyor - Son Dakika
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CHP liderinden, Erdoğan'ın "1 milyon Suriyelinin gönderileceği" açıklamasına yanıt: Bırak bu hikayeleri, sınırdan akın akın kaçaklar geliyor

03.05.2022 22:42

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı'nın 1 milyon Suriyelinin güvenli bir şekilde dönüşünün sağlanacağı şeklindeki sözlerine sosyal medya hesabından yorum yaptı. CHP lideri sınırlardan yapılan kaçak girişlere dikkat çekerek, güvenlik güçlerinin teyakkuza geçirilmesi gerektiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ayrıca "Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'de inşa edilen briket evlerin anahtar teslim töreninde video mesaj göndererek, "Güvenli bölgelere 500 bin Suriyeli dönüş yaptı. 1 milyon Suriyeli kardeşimizin dönüşünü sağlayacak bir projeyi hayata geçireceğiz" açıklamalarında bulunmuştu.

"HALA SINIRDAN AKIN AKIN GELİYORLAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı aracılığıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine yanıt vererek, "Erdoğan bırak bu hikayeleri, hala sınırdan akın akın kaçaklar geliyor" dedi.

"ZATEN BİZ GERİSİNİ İKİ YILDA GÖNDERECEĞİZ"

Devam eden açıklamalarında ise Kılıçdaroğlu, "Güvenlik güçlerini teyakkuza geçir ve sınırdan tek bir kaçağın geçmesine izin verme. Zaten biz gerisini iki yılda göndereceğiz, senin yalandan projelerine hepimizin karnı tok." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın '1 milyon Suriyeli' açıklamasına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt
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