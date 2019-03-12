Son Dakika Haberleri: CHP'liler AK Parti Konvoyunun Geçeceği Yolu Araçla Kapattı

CHP'liler AK Parti Konvoyunun Geçeceği Yolu Araçla Kapattı

53 dakika önce

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde AK Parti'nin konvoyunun geçeceği yol, CHP bayrakları bulunan bir otomobille kapatıldı.

CHP'liler AK Parti Konvoyunun Geçeceği Yolu Araçla Kapattı, System.String[]
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde AK Parti'nin konvoyunun geçeceği yol, CHP bayrakları bulunan bir otomobille kapatıldı. Olaya AK Parti'liler tepki gösterince otomobil şoförü, "Ben söyleneni yaptım " dedi. Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde AK Parti'nin konvoyunun geçeceği yol, CHP bayrakları bulunan bir otomobille kapatıldı. Yolun kesildiğini gören bir vatandaş ise bu ana yoldan belki İtfaiye geçecek veya Ambulans geçebilir, bu yol hangi hakla kapanabilir, bu yol devletin yolu, kapatılamaz" diye tepki gösterdi. AK Parti Alaplı Belediye Başkan Adayı Celil Uzun ise, "Bugün seçim çalışma yaptığımız yere arabayla yolu kapatıyorlar ve bizi sokmuyorlar ve bir başka Fabrika önünde tekrar kendi insanlarına slogan attırıyorlar. Bizi sevenler veya sevmezler, ama bize kimse ve Alaplı halkına saygısızlık yapamaz" şeklinde konuştu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 07:01 Kaynak: İHA

Zonguldak, Alaplı, Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Güncel
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