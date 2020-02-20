CHP'liler, Başkan Kızıldaş başkanlığında toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP'liler, Başkan Kızıldaş başkanlığında toplandı - Son Dakika

CHP'liler, Başkan Kızıldaş başkanlığında toplandı

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya'nın Arguvan İlçesinde bu yıl seçilen yeni başkanlarla ilk toplantısı ilçe belediye başkanı Mehmet Kızıldaş başkanlığında yapıldıArguvan Belediyesi Kadın Dinlenme evinde düzenlenen toplantıda konuşan Arguvan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, "...

CHP'liler, Başkan Kızıldaş başkanlığında toplandı, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya'nın Arguvan İlçesinde bu yıl seçilen yeni başkanlarla ilk toplantısı ilçe belediye başkanı Mehmet Kızıldaş başkanlığında yapıldı


Arguvan Belediyesi Kadın Dinlenme evinde düzenlenen toplantıda konuşan Arguvan İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, " Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum. İlçe örgütümüz ile birlikte uyum içerisinde çalışarak önümüzde ki seçimlerde CHP'nin İktidar yürüyüşüne ilçemizden çok önemli bir katkı olacağına inanıyorum" dedi


CHP Arguvan İlçe Kadın Kolları Başkanı Gül Nilay Millaoğlu da, "Cumhuriyet Halk Partisi Atatürk'ün partisidir. Bu halkın partisidir. Bu duygu ve düşünceler ile hareket ederek sorumluluklarını en iyi bilen partililerdir. Ben varsam varım ben yoksam yoğum bizim partide asla olmamalıdır. Partiye karşı hiç kimsenin küsmeye veya ben yoğum demeye hakkı yoktur. Hiç kimse ile kırgın olamayız. Herkesi kucaklayacağız. Hatalarımız kusurlarımız olabilir. Bunun konuşulup çözülme yeri, partinin çatısı altında olmalıdır" ifadelerini kullandı.


CHP İlçe Başkanı Ekber Aslantürk ise " Cumhuriyet Halk Partisi, ayrıştırıcı değil birleştiricidir. İktidar yürüyüşümüz, bu güç ile kadınlarımızın fedakar çalışmaları ile olacaktır" dedi.


Programa, ilçe belediye başkanı Mehmet Kızıldaş, Partinin İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, Arguvan İlçe Kadın Kolları Başkanı Gül Nilay Millaoğlu, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Güllü Tuncer, İlçe Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk ve partililer katıldı. - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Arguvan, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Oto yıkama çalışanlarının, kadın müşterinin arkasından yaptıkları uygunsuz konuşmalar ortaya çıktı
CHP'li Milletvekili Mustafa Adıgüzel, Hekimoğlu dizisindeki yatak sahnesine TBMM'de tepki gösterdi NATO Twitter'dan video paylaştı: Türkiye NATO'dur, biz NATO'yuz Abdüllatif Şener AK Parti'ye darbe yapılmasını beklemiş

Son Dakika Haberleri
19:00 Altın Palmiye Ödülleri, görkemli bir geceyle sahiplerini bulacak
17:41 Alina Boz makyajsız görüntülendi!
16:55 Aleyna Tilki Filozof Atakan hakkında konuştu: Ruh eşim gibisin
16:46 Acun Ilıcalı'dan Survivor 2020 yarışmacılarıyla ilgili itiraf: Hayal kırıklığına uğradığım 2-3 kişi var
15:41 Serdar Ortaç'tan boşanan Chloe Loughnan bakın nereye gidiyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2020 19:21:50. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'liler, Başkan Kızıldaş başkanlığında toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]