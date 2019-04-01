Son Dakika Haberleri: CHP'liler CHP Genel Merkezi Önünde Kutlama Yapıyor -Detay

CHP'liler CHP Genel Merkezi Önünde Kutlama Yapıyor -Detay

1 saat önce

CHP'LİLER CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE KUTLAMA YAPIYOR -Detay(Tür: Ankara)

CHP'LİLER CHP GENEL MERKEZİ ÖNÜNDE KUTLAMA YAPIYOR -Detay

(Tür: Ankara)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 01:04 Kaynak: DHA

Ankara, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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