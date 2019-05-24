Son Dakika Haberleri: CHP'liler İzmir'de İstanbul seçimlerini konuştu

CHP'liler İzmir'de İstanbul seçimlerini konuştu

6 saat önce

TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve 18 ilçe belediye başkanı ile görüştü.

CHP'liler İzmir'de İstanbul seçimlerini konuştu, System.String[]
TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ve 18 ilçe belediye başkanı ile görüştü. Basına kapalı olarak gerçekleşen toplantının ardından konuşan Özkoç, İstanbul'da iptal edilen seçim sonrasında ortak bir dil oluşturmak için harekete geçtiklerini söyledi.
TBMM Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, İzmir'e geldi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in ev sahipliği yaptığı, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel'in katıldığı toplantıda Karabağlar, Karaburun, Selçuk, Balçova, Güzelbahçe ve Ödemiş belediye başkanları dışındaki tüm CHP'li ilçe belediye başkanları yer aldı. İstanbul'da YSK tarafından iptal edilen 31 Mart yerel seçiminin başkanlık yarışı için yürütülecek çalışma programının toplantıda gündeme geldiği öğrenildi. Basına kapalı toplantının ardından açıklama yapan Özkoç, ayrıca İzmir Barosu tarafından sürdürülen 'demokrasi nöbeti'ne katılacaklarını ve destek vereceklerini söyledi. İzmir'deki toplantının tebrik ziyareti kapsamında gerçekleştirildiğini ifade eden Özkoç, şöyle konuştu:
" Türkiye'de yerel seçimler olduktan sonra seçilen belediye başkanlarımızı genel merkez olarak ziyaret etme fırsatı yakalayamadık. Sebebi, İstanbul'da demokrasi, hukuk dışı bir şekilde seçilen başkanımızın hakkı gasbedildi. Orada yeniden büyük bir demokrasi mücadelesi başlatıyoruz. Burada da İzmir Barosu bir demokrasi nöbeti tutuyor. Hem amacımız onları ziyaret etmek hem de başkanlarımızla bir arada olmaktı. Bu demokrasiye aykırı, YSK'dan çıkan gerekçesiz kararın ardından ortak bir dili nasıl oluşturalım, birlikte bu konuyu Türkiye'ye nasıl anlatalım, bunları konuştuk. Bu çok önemli. Köklü devletlerde alınan kararlar emsal teşkil ediyor. Bugüne kadar hiç emsali olmayan hukuk dışı bir karar alındı. Bekledik, 'acaba gerekçesi ne olur?' dedik. Gerekçeli kararın içinde herhangi bir gerekçe göremedik. Tamamen kendi sorumluluk alanlarında bizleri suçladılar ve bir seçimi iptal ettiler. Bunun bir daha emsal teşkil etmemesi gerekiyor. Bu konuda CHP'nin hem örgütleri hem seçilmiş belediye başkanları ortak bir dil oluşturuyor. Başkanlarımızla oturduk. Onları dinledik. İlk MYK'da söylenenleri üyelere ve genel başkanımıza ileteceğiz."


İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Haber Yayın Tarihi : 24.05.2019 07:26 Kaynak: DHA
İstanbul, Cumhuriyet Halk Partisi, İzmir, Politika
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