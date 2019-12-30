CHP'liler Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi - Son Dakika
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CHP'liler Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi

6 saat önce

CHP Ankara İl Teşkilatı, Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.

CHP Ankara İl Teşkilatı, Kanal İstanbul projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Raporu'na itiraz dilekçesi verdi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü önünde toplanan partililer, Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçelerini doldurdu.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener, burada yaptığı açıklamada, Kanal İstanbul Projesi'nin su kaynaklarına, tarım arazileri ve ormanlara zarar vereceğini söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun projenin olumsuzluklarını kamuoyuyla paylaştığını anımsatan Güvener, "Kanal İstanbul yanlış bir projedir. İstanbul'a sahip çıkıp, Kanal İstanbul'a 'hayır' diyoruz. Çünkü Kanal İstanbul her yönüyle tartışmalı bir projedir." dedi.

Sinan Aygün'ün CHP üyeliğinden istifa etmesine de değinen Güvener, "CHP içerisinde rant baronlarına, usulsüz işler yapanlara, Ankara'nın hakkına, hukukuna zarar verenlere yer olmamıştır, bundan sonra da olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Açıklamanın ardından partililer, Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçelerini Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne teslim etti.

Partililere, CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Ankara milletvekilleri Gamze Taşcıer ve Tekin Bingöl, eski milletvekilleri İlhan Cihaner ve Aylin Nazlıaka da destek verdi.

CHP'liler Kanal İstanbul'un ÇED Raporu'na itiraz dilekçesi verdi

Çevresel Etki Değerlendirme, Cumhuriyet Halk Partisi, İstanbul, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 04:04 Kaynak: AA
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