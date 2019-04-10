CHP'lilerden İkinci Kez Mazbata Talebi

Haber-Kamera: Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ / İstanbul, DHACHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi talebiyle ikinci kez İstanbul İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi.

Haber-Kamera: Özden ATİK - İdris TİFTİKCİ/ İstanbul, DHA



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesi talebiyle ikinci kez İstanbul İl Seçim Kurulu'na dilekçe verdi.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ile aralarında Sezgin Tanrıkulu, Abdüllatif Şener, Sera Kadıgil'in bulunduğu milletvekilleri ve parti meclis üyeleriyle Çağlayan'daki İl Seçim Kurulu'na geldi. Beraberindeki partili hukukçularla birlikte önce il seçim kurulu bürosuna giden Kaftancıoğlu, İl Seçim Müdürü Fidan Şener'e, Ekrem İmamoğlu'na mazbata verilmesi talebini içeren dilekçe iletti. Kaftancıoğlu daha sonra adliye önünde basın açıklaması yaptı.



CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, iki gün önce 8 Nisan'da ittifak partileri olarak mazbata dilekçesi verdiklerini hatırlatarak bugün de Cumhuriyet Halk Partisi'nin tüm yöneticileri ve milletvekilleriyle bir kez daha mazbata dilekçesi verdiklerini belirtti. Kaftancıoğlu, "Bugün saat 14.00 itibariyle, İstanbul'da sandıkların yüzde 97.2'si sayılmış durumdadır. Sadece Avcılar'da 3, ki bitmiş olabilir, Esenyurt'ta 10 ve Maltepe'de 827 tane sayılmamış sandık kalmıştır. ve bugün itibariyle YSK tarafından 22 ilçede sayılması kararı alınan 57 sandığın tamamı sayılmıştır ve bu 57 sandığın toplamında partimiz lehine yani Ekrem İmamoğlu lehine 13 oy fazladan çıkmıştır. ve biz bir an önce Ekrem İmamoğlu'na mazbatasının verilmesini ve İstanbul halkının artık Ekrem İmamoğlu başkanlığında hizmet alınmaya başlanmasını bir kez ve umuyorum son kez hatırlatıyoruz" dedi.



Kaftancıoğlu, seçimlere asla şaibe karıştırılamayacağını da ifade ederek Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasının bugün verilmesini belirtti.



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-Canan Kaftancıoğlu adliye önünde açıklaması



-Genel ve detaylar

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

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