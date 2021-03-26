CHP'lilerin şehit babasına açtığı dava Haziran ayına ertelendi - Son Dakika

CHP'lilerin şehit babasına açtığı dava Haziran ayına ertelendi

26.03.2021 15:59
CHP'lilerin şehit babasına açtığı dava Haziran ayına ertelendi, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından mahkemeye verilen 15 Temmuz şehidi Özel Harekat polisi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'in yargılandığı dava Haziran ayına ertelendi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) tarafından mahkemeye verilen 15 Temmuz şehidi Özel Harekat polisi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'in yargılandığı dava Haziran ayına ertelendi.

31 Mart yerel seçimleri öncesinde 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde Bünyan ilçesinde şehitlikteki programa katılan CHP'li Bünyan İlçe Başkanı Okan Marzıoğlu ile Bünyan CHP Belediye Başkan Adayı Mustafa Navruz, kendilerine tepki gösteren şehit Özel Harekat polisi Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit'i kendilerini darp ettiği ve hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye verdi. Bugün Bünyan Adliyesi'nde görülen 3. duruşmaya, Şehit Cennet Yiğit'in babası Yahya Kemal Yiğit ve avukatları katıldı. Dava dosyadaki eksikliklerin tamamlanması talebi ile Haziran ayına ertelendi.

Mahkeme çıkışı dava ile ilgili bilgiler veren Yahya Kemal Yiğit'in avukatlarından Avukat Ramazan Bedir, "Bugün Kayserimizin ve güzide ilçemiz Bünyan'ın Temmuz Şehidi Cennet Yiğit kardeşimizin babasının CHP'li temsilcilerin şikayeti sonucu yargılandığı davanın duruşmasındaydık. Geçen celsede de ifade ettik, 15 Temmuz Şehidi olan kardeşimizin babası bizim başımızın tacıdır. Dün de yanındaydık, bugün de yanındayız. Yargılanma sebebini tartışmaktan çok ziyade, olayın olduğu gün yani Mart seçimlerinin olduğu 2019 yılında 18 Mart Çanakkale Şehitlerini Anma etkinliğinde bir şehit babası olarak, 'Teröristlerle kol kola yürümeyin. Yürüyorsanız burada ne işiniz var?' tepkisine matuf bir şekilde ciğeri yanan bir şehit babasının açıklamasına karşı açılmış olan bir dava bugün görüldü. Bugünkü süreçte zaten CHP'nin kimle nasıl ve ne şekilde yürüdüğünü biliyoruz fakat bugünkü CHP'nin avukatı olduğunu ifade eden meslektaşımız, duruşmada şöyle bir beyanda bulundu, "Tüzel kişilikten özür dilenir ise, şehit babasının tüzel kişilikten özür dilemesi sonucu şikayetten vazgeçeceğiz" dedi. Biz de dedik ki ceza muhakemesinde her şey belli. Müşteki CHP değil. Müşteki belediye başkan adayı, ilçe başkanı ve temsilcisi. Burada CHP'nin müşteki sıfatı yok. Kimden ve nasıl özür dileyelim şeklinde bir açıklamada bulunduk. Açıkçası bu açıklamayı da garipsemedik. Şehidin babasından özür diletme cüretini gösteren bir zihniyetin açıkçası bizi hayretlere düşürmese de acınası durumunu biz izlemekten yorulduk. Her ne sebepten olursa olsun, bugün bir şehit babasının böylesi bir suçlamayla yargılanmasını biz kendi içimize sindiremiyoruz. Varın gerisini siz düşünün ama bugün her ne sebeple olursa olsun, şahıslarında yapılmış olan saldırıyı kendilerine göre bir hakaret suçuna vücut verdiği iddiasıyla dava açılmasına sebebiyet veren CHP temsilcilerine en güzel şekilde yargı cevabını verecektir. Hem kendilerini birey olarak "Bana hakaret etti, teröristlerle yürümeyin dedi" şeklinde savundular. Bunu demek hakaret midir? Buna hakaret diyebilir miyiz? Olayı siyasi arenaya çektiğiniz zaman, bu işin siyasiler tarafından değerlendirilmesi durumunda hakaret suçuna yer vermediği açıktır. Buradan birtakım siyasi paye elde etmek isteyen CHP, buradan bir siyasi paye elde edemez. Burası Kayseri, burası Bünyan. Burada bir siyasi hedef gözetemezsiniz. Mart seçimlerinde Kayseri'nin 17 belediyesi de Cumhur İttifakı'na nasip oldu. Amacınız bunu ifade etmek ise, bunu biz ifade ediyoruz. Dün de bugün de teröristlerle yol yürünmemesi gerektiği noktasındaki tepkimizi şehit kızımızın babası ifade ediyor ve biz de avukatı olarak, duruşmada ifade ettik ve edeceğiz. Bugün itibari ile karar çıkmadı. Görüntü kayıtlarının analizi için dosyaların bilir kişiye gitmesine karar verildi. Dolayısıyla duruşma Haziran ayına ertelendi. Biz Haziran ayında da burada olacağız. Bu suçu işlemediğini de Allah'ın izniyle ispat edeceğiz. Yahya abimizin yanında olmak suretiyle yalnız bırakmayacağız. İnşallah adalet yerini bulacak" dedi.

Yine Yahya Kemal Yiğit'in avukatlarından Murat Tülü de, "Şu an yargılama devam ediyor. Bu iş kamu davasından ziyade, siyasi arenaya çekilmeye çalışılıyor ama biz müvekkilimizi bu konuda yalnız bırakmayacağız. Destekleyeceğiz ve davayı sonuna kadar takip edeceğiz. Dosyada birkaç eksiklik vardı. Eksikler tamamlandıktan sonra duruşma nihayete erecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

CHP'lilerin şehit babasına açtığı dava Haziran ayına ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Yiğit, Haziran, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP'lilerin şehit babasına açtığı dava Haziran ayına ertelendi - Son Dakika


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