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CHP'lilerin Tepkisini Çeken Paylaşım

58 dakika önce

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları üyesi A.Ş.'nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, CHP'lilerin tepkisini çekti.

CHP'lilerin Tepkisini Çeken Paylaşım, System.String[]
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, AK Parti Kadın Kolları üyesi A.Ş.'nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, CHP'lilerin tepkisini çekti. Savcılık, yapılan suç duyurusu üzerine soruşturma başlattı.

AK Parti Çivril İlçe Kadın Kolları üyesi A.Ş., AK Parti'nin Çivril Belediye Başkan Adayı Niyazi Vural ile birlikte Gürpınar Mahallesi'ndeki seçim gezisine katıldı. İddiaya göre A.Ş., Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Meclis Üyesi Adayı İhsan Caran'ın seçim bürosu önündeki sokakta asılı olan CHP'nin parti bayraklarını, HDP bayrağıyla karıştırdı. CHP'nin 90'ıncı yıl için hazırlattığı '90 Yıldır Beraberiz. Dev Çınar Yeni Filiz' logolu flamaların fotoğrafını, sosyal paylaşım sitesindeki sayfasından 'Kimin ihanet içinde PKK ile beraber olduğu ayan beyan ortada' notuyla paylaştı. Paylaşıma tepki gösteren CHP Çivril İlçe Başkanı Uğur Bayram, paylaşımı yapan A.Ş. hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, paylaşımla ilgili soruşturma başlattı.

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, "Asılan bayraklar HDP bayrağı asla değildir. CHP'nin özel yaptırdığı bayraktır. Toplumu yanıltmak adına yapılan bir provokasyondur" dedi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 04:30 Kaynak: DHA

AK Parti, Çivril, Denizli, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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