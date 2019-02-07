Son Dakika Haberleri: CHP Maltepe'de Ali Kılıç ile Yola Devam Edecek

CHP Maltepe'de Ali Kılıç ile Yola Devam Edecek

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maltepe'de yoluna, mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç ile devam etme kararı aldı.

CHP Maltepe'de Ali Kılıç ile Yola Devam Edecek, System.String[]
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maltepe'de yoluna, mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç ile devam etme kararı aldı.

31 Mart Pazar günü yapılacak Yerel Seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile bir dönem daha devam etme kararı aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun tarafından yapılan açıklamada, Maltepe Belediye Başkan adayı olarak Ali Kılıç'ın ismi ilan edildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:53 Kaynak: DHA

Maltepe, Ali Kılıç, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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