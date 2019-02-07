CHP Maltepe'de Ali Kılıç ile Yola Devam Edecek
1 saat önce
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Maltepe'de yoluna, mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç ile devam etme kararı aldı.
Cumhuriyet Halk Partisi
(CHP
) Maltepe
'de yoluna, mevcut Belediye Başkanı Ali Kılıç
ile devam etme kararı aldı.
31 Mart Pazar günü yapılacak Yerel Seçimler öncesi Cumhuriyet Halk Partisi, Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç ile bir dönem daha devam etme kararı aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun
tarafından yapılan açıklamada, Maltepe Belediye Başkan adayı olarak Ali Kılıç'ın ismi ilan edildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 11:53 Kaynak: DHA
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