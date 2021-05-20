CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi 'cinsel saldırı'dan 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

MALTEPE'de bir kafede Z.Y.'ye (23) cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan CHP Maltepe eski ilçe yöneticisi U.K. (41) "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Cezada indirim de uygulanmadı.

Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık U.K. Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) bağlandı. Duruşmada taraf avukatları da yer aldı. Müşteki Z.Y.'nin avukatı önceki beyanlarını tekrar ettiğini belirterek, sanığın cezalandırılmasını talep etti.

"MÜŞTEKİ KÖTÜ NİYETLİDİR"

Sanık avukatı Gazi Has yazılı beyanda bulunarak, müşteki Z.Y.'nin beyanlarının çelişkili ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu ileri sürdü. Sanık avukatı, "Müşteki kötü niyetlidir ve yalan söylemektedir. Olaya ilişkin somut bir delil söz konusu değildir. Müvekkilimin beraatini ve tahliyesini talep ederim" şeklinde konuştu.

"TÜM BUNLAR BANA İFTİRA ATTIĞINI GÖSTERMEKTEDİR"

Son sözü sorulan sanık U.K. üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek "Katılan beyanları çelişkilidir. Müşteki ile biz tesadüfen karşılaştık. Kafeden çıktığımızdan on dakika sonra hiçbir şey olmamış gibi bana sarıldığı gözüküyor. Yine dışarı çıktığımızda da kimseye bir şey söylemiyor, yanımdan ayrılmıyor. Tüm bunlar bana iftira attığını göstermektedir. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.

15 YIL HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDIDavayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık U.K.'yi "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından toplam 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme sanığın yargılama sürecindeki davranışlarını dikkate alarak, olumlu kanaat elde edinilmediğinden cezada indirim de yapmadı.

İDDİANAME

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede 20 Kasım 2020 tarihinde Maltepe'de bir kafede sanık U.K.'nin, Z.Y. isimli kadına cinsel saldırıda bulunduğu anlatılıyordu. İddianamede sanık U.K. hakkında "Cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve "Tehdit" suçlarından 24 yıl 6 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyordu.