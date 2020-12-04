CHP Maltepe ilçe yöneticisine  24,5 yıla hapis istemi (2) - Son Dakika

CHP Maltepe ilçe yöneticisine  24,5 yıla hapis istemi (2)

04.12.2020 14:04
CHP Maltepe ilçe yöneticisine  24,5 yıla hapis istemi (2), System.String[]

MALTEPE'de bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.'ye isimli kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan CHP Maltepe İlçe yöneticisi U.K.

MALTEPE'de bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.'ye isimli kıza cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesi ile tutuklanan CHP Maltepe İlçe yöneticisi U.K. hakkında, "Cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve" Tehdit" suçundan 24,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.

CHP Maltepe İlçe yöneticisi U.K. hakkında, Maltepe'de bir kafeteryada 23 yaşındaki Z.Y.'ye cinsel saldırıda bulunduğu iddiası ile yürütülen soruşturma tamamlandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma sonucunda U.K. hakkında, "Cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" ve" Tehdit" suçlarından iddianame düzenlendi

İddianamede, şüpheli U.K. ile şikayetçi Z.Y.'nin bir süre aynı yerde çalıştıkları, suç tarihinde de Maltepe'de U.K.'nin Z.Y.'yi bir kafeye çağırdığı, Z.Y.'nin de bunu kabul ederek bir arkadaşı ile kafeye gittiği belirtildi. Z.Y.'nin arkadaşının kafeden erken ayrıldığı kaydedilen iddianamede, diğer müşterilerin gitmesi ile müşteki Z.Y. ile U.K.'nın başbaşa kaldığı,  U.K.'nın gitmek isteyen Z.Y.'ye kalması için ısrar ettiği, gitmek için ayağa kalktığında kendisine çekip üzerine aldığı, Z.Y.'nin de kurtulmak için masadaki bardakla U.K.'nın kafasına vurduğu kaydedildi.Z.Y.'nin kafasına bardak vurduğu U.K.'nın buna kızarak Z.Y.'yi saçından sürükleyerek tuvalete götürdüğü, dövdüğü, cinsel saldırıda bulunduğu, küfür ettiği, boğazını sıktığı, 'seni kimse duyamaz, kapı kilitli, seni burada öldüreceğim' diyerek tehdit ettiği, bu eylemlerin yaklaşık 1 - 1.5 saat sürdüğü belirtildi. İddianamede, U.K.'nın, "Nitelikli cinsel saldırı", "Cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve" Tehdit" suçlarından 16 yıl 6 aydan 24.5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.  İddianamenin gönderildiği İstanbul Anadolu 13. Ağır Ceza mahkemesinin 15 gün içinde iddianamenin kabulü veya reddi yönünde karar vermesi bekleniyor


Cumhuriyet Halk Partisi, İddianame, Saldırı, Maltepe, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP Maltepe ilçe yöneticisine  24,5 yıla hapis istemi (2) - Son Dakika


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