CHP Mamak 12. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP Mamak 12. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika

CHP Mamak 12. Olağan İlçe Kongresi

6 saat önce

CHP Mamak 12. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

CHP Mamak 12. Olağan İlçe Kongresi, System.String[]

CHP Mamak 12. Olağan İlçe Kongresi yapıldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, Necmettin Erbakan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen kongrede yaptığı konuşmada, Mamak'ın sadece Ankara'nın değil Türkiye'nin umudu haline dönmesini istediklerini belirtti.

Kaya, kongre hazırlığında emeği geçenlere teşekkür ederek, "Bu kongrede seçilecek arkadaşlarımızla yürüyeceğimiz yolun halkın iktidarının kurulacağı yol olduğunu biliyorum." dedi.

CHP Ankara İl Başkanı Rıfkı Güvener de partinin dün itibarıyla başlayan ilçe kongrelerinin heyecan içinde yapıldığını kaydetti.

Türkiye'nin içeride ve dışarıda kritik süreçlerden geçtiğine işaret eden Güvener, ülkenin CHP iktidarına ihtiyacı olduğunu söyledi.

CHP Mamak İlçe Başkanı Uğur Açıkalın ile Durali Bozkurt'un yarışacağı kongrede, oy verme işlemi sürüyor.

Kongreye, CHP Ankara milletvekilleri Murat Emir, Tekin Bingöl ve Gamze Taşcıer de katıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Ankara, Mamak, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 03:14 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

CHP'li kadınlardan TBMM Genel Kurulu'nda "Las Tesis" eylemi
Soylu'dan CHP'ye kritik 'Las Tesis' sorusu CHP'li ve HDP'li kadın vekiller Meclis'te Las Tesis eylemi yaptı Bülent Arınç'ın "Ankara'yı parsel parsel sattı" sözlerine dava açan Melih Gökçek'i üzecek karar

Son Dakika Haberleri
21:50 2020 Bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
21:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Libya'ya her türlü desteği vereceğiz, Hafter meşru değil - Son Dakika Haber
21:36 Heyelan tehlikesi nedeniyle boşaltılan köyde yalnız yaşıyorlar - Son Dakika Haber
21:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Libya'ya asker gönderilecek mi?" sorusuna yanıt: Davet gelirse gereken adımları atarız - Son Dakika Haber
21:28 2020 yılı bütçesi TBMM Genel Kurulunda - Son Dakika Haber
21:06 Bakan Selçuk'tan Doğa Koleji açıklaması: Her türlü senaryoya karşı tedbir aldık - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.12.2019 21:57:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP Mamak 12. Olağan İlçe Kongresi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]