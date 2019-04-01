Chp, Manisa'da 4 Belediyeyi Kazandı
16 dakika önce
2014 yerel seçimlerinde Manisa'daki bütün belediyelerini kaybeden CHP, 2019 seçimlerinde 4 ilçede belediye başkanlığını kazandı.
2014 yerel seçimlerinde Manisa'daki bütün belediyelerini kaybeden CHP, 2019 seçimlerinde 4 ilçede belediye başkanlığını kazandı.
CHP, 2019 yerel seçimlerinde hiçbir belediyesinin olmadığı Manisa'da 4 büyük ilçenin belediye başkanlığını kazandı. CHP, AK Parti'de bulunan Akhisar ve Saruhanlı belediyeleri ile MHP'de bulunan Alaşehir ve Turgutlu belediyelerini kazanmayı başardı. Akhisar'da Besim Dutlulu, Alaşehir'de Ahmet Öküzcüoğlu, Turgutlu'da Çetin Akın ve Saruhanlı'da da Zeki Bilgin, CHP'de seçimi kazanan belediye başkanları oldu. - MANİSA
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Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:08 Kaynak: İHA
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