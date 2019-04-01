Son Dakika Haberleri: Chp, Manisa'da 4 Belediyeyi Kazandı

Chp, Manisa'da 4 Belediyeyi Kazandı

16 dakika önce

2014 yerel seçimlerinde Manisa'daki bütün belediyelerini kaybeden CHP, 2019 seçimlerinde 4 ilçede belediye başkanlığını kazandı.

Chp, Manisa'da 4 Belediyeyi Kazandı, System.String[]
2014 yerel seçimlerinde Manisa'daki bütün belediyelerini kaybeden CHP, 2019 seçimlerinde 4 ilçede belediye başkanlığını kazandı.

CHP, 2019 yerel seçimlerinde hiçbir belediyesinin olmadığı Manisa'da 4 büyük ilçenin belediye başkanlığını kazandı. CHP, AK Parti'de bulunan Akhisar ve Saruhanlı belediyeleri ile MHP'de bulunan Alaşehir ve Turgutlu belediyelerini kazanmayı başardı. Akhisar'da Besim Dutlulu, Alaşehir'de Ahmet Öküzcüoğlu, Turgutlu'da Çetin Akın ve Saruhanlı'da da Zeki Bilgin, CHP'de seçimi kazanan belediye başkanları oldu. - MANİSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:08 Kaynak: İHA

Akhisar, Manisa, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



DSP'li Aday Mustafa Sarıgül Şişli'de Hüsrana Uğradı CHP'nin İzmir Adayı Tunç Soyer'den Çav Bella'lı Kutlama İmamoğlu'ndan Seçim Sonuçlarına İlişkin Son Dakika Açıklaması: Kazandığımızı Biliyoruz Tüm Dünya Gözünü Ekrem İmamoğlu'na Çevirdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 02:24:57. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Chp, Manisa'da 4 Belediyeyi Kazandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]