Manisalı Esnaf: Çeşmeden Su İsteyen, Boş Ekmek İsteyen Öğrenciler Var. Bir Tane Menemeni İki Kişi Yiyor. 24 Yıllık Esnafım, Ben Böyle Bir Şey Görmedim - Son Dakika
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Manisalı Esnaf: Çeşmeden Su İsteyen, Boş Ekmek İsteyen Öğrenciler Var. Bir Tane Menemeni İki Kişi Yiyor. 24 Yıllık Esnafım, Ben Böyle Bir Şey Görmedim

24.08.2022 13:46
Manisalı Esnaf: Çeşmeden Su İsteyen, Boş Ekmek İsteyen Öğrenciler Var. Bir Tane Menemeni İki Kişi Yiyor. 24 Yıllık Esnafım, Ben Böyle Bir Şey Görmedim

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Manisa’nın Demirci ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Demirci’de lokanta işleten bir esnaf, elektrik faturalarının kirayı geçtiğini belirterek, “Biz, öğrencilerin yoğunluklu olarak geldiği bir yeriz. Ancak son dönemlerde çeşmeden su isteyen, boş ekmek isteyen öğrenciler var. Bir tane menemeni iki kişi yiyor. 24 yıllık esnafım, ben böyle bir şey görmedim. Biz, devletin üvey çocuğuyuz. Esnafa bakan yok. Ne faturalara ne kiralara artık yetişemiyoruz, resmen uzatmaları oynuyoruz” dedi.

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban, Manisa'nın Demirci ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Demirci'de lokanta işleten bir esnaf, elektrik faturalarının kirayı geçtiğini belirterek, "Biz, öğrencilerin yoğunluklu olarak geldiği bir yeriz. Ancak son dönemlerde çeşmeden su isteyen, boş ekmek isteyen öğrenciler var. Bir tane menemeni iki kişi yiyor. 24 yıllık esnafım, ben böyle bir şey görmedim. Biz, devletin üvey çocuğuyuz. Esnafa bakan yok. Ne faturalara ne kiralara artık yetişemiyoruz, resmen uzatmaları oynuyoruz" dedi.

Semih Balaban, Demirci'de CHP İlçe Başkanı Melih Kuru ve partilerle birlikte esnafı ziyaret etti. Demirci'de lokanta işleten bir esnaf, yaşadıkları sorunları Balaban'a şöyle anlattı:

"ARTIK FİYATLARI TABELAYA DAHİ YAZAMIYORUZ"

"Artık fiyatları tabelaya dahi yazamıyoruz, çünkü her gün değişiyor. Bir toptancıdan aldığım malı ikinci gün aynı fiyata alamıyoruz. Her geldiğinde zam; dolar düşse de zam, çıksa da zam. Biz burada aile olarak çalışıyoruz, eleman çalıştırmadığımız için BAĞ-KUR ödemiyoruz. İki tane çocuğum var, ödeme ihtimalim yok. Elektrik faturaları kirayı geçti. Önceden kiraya üzülüyorduk, şimdi elektriğe üzülüyoruz.

"24 YILLIK ESNAFIM, BEN BÖYLE BİR ŞEY GÖRMEDİM"

Biz, öğrencilerin yoğunluklu olarak geldiği bir yeriz. Ancak son dönemlerde çeşmeden su isteyen, boş ekmek isteyen öğrenciler var. Bir tane menemeni iki kişi yiyor. 24 yıllık esnafım, ben böyle bir şey görmedim. Biz, devletin üvey çocuğuyuz. Esnafa bakan yok. Ne faturalara ne kiralara artık yetişemiyoruz, resmen uzatmaları oynuyoruz."

CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban ise "Hep birlikte bu düzeni değiştireceğiz. Esnafın, emekçinin egemen olduğu bir düzeni hep birlikte kuracağız. Yoksa Türkiye'de iyi şeyler olmuyor ama bunları düzeltmekte bizlerin elinde" dedi.

"FABRİKALARI SATANLAR TÜRK OLAMAZ, ONLAR TÜRK DÜŞMANI"

Başka bir esnaf ise da "Mikrofonu açıp basından konuşmak ile Türkiye Cumhuriyeti'ni hiç kimse düzeltemez. Sokağa ineceğiz ve bu zamları protesto edip gelen yabancı, ithal mallara 'dur' diyeceğiz. Topraklarımızı kendimiz ekip, mazotu çiftçilere 2,5 TL'ye indirmeden Türkiye'nin bu şartlarda kalkınması mümkün değil. Cumhuriyeti ilan eden atalarımız, karasabanla çift sürüp Türkiye'yi besledi. Şu anda son model traktörlerimiz olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti şu anda ithal buğday alıyor. Yağ, şeker ithal ediyor. Fabrikaları satanlar Türk olamaz, onlar Türk düşmanı" diye konuştu.

YORUMLAR
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CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban: Manisa'da Suya Yapılan Yüzde 25 Zammı Mahkemeye Taşıyacağız CHP Manisa İl Başkanı Semih Balaban: Manisa'da Suya Yapılan Yüzde 25 Zammı Mahkemeye Taşıyacağız Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı Manisa'da rüzgarın etkisiyle büyüyen orman yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı
Kaynak: ANKA

Balaban, Manisa, su, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisalı Esnaf: Çeşmeden Su İsteyen, Boş Ekmek İsteyen Öğrenciler Var. Bir Tane Menemeni İki Kişi Yiyor. 24 Yıllık Esnafım, Ben Böyle Bir Şey Görmedim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisalı Esnaf: Çeşmeden Su İsteyen, Boş Ekmek İsteyen Öğrenciler Var. Bir Tane Menemeni İki Kişi Yiyor. 24 Yıllık Esnafım, Ben Böyle Bir Şey Görmedim - Son Dakika
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