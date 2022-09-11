Bekir Başevirgen: Emeklinin Her Ay Cebine Girmesi Gereken 10 Bin 750 TL Buhar Oldu

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişi başına milli geliri 9 bin 500 dolar olarak açıklamıştı. Aylık 791 dolar. Yani dolar kurunu 18 liradan hesap edersek 14 bin 250 lira. Emeklilerin geliri, aylık 3 bin 500, yıllık 42 bin lira. Dolar kurunu 18 liradan aldığımızda 2 bin 333 dolar. Emeklinin cebinde olması gereken yıllık 7 bin 146 dolar yani 129 bin lira buhar oldu. Bu rakamlara göre emeklinin aylık kaybı ise 10 bin 750 lira" dedi.

Bekir Başevirgen, bugün yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı milli gelir rakamlarını değerlendirdi.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, kişi başına milli geliri 9 bin 500 dolar olarak açıklamıştı. Aylık 791 dolar. Yani dolar kurunu 18 liradan hesap edersek 14 bin 250 lira. Emeklilerin geliri, aylık 3 bin 500, yıllık 42 bin lira. Dolar kurunu 18 liradan aldığımızda 2 bin 333 dolar. Emeklinin cebinde olması gereken yıllık 7 bin 146 dolar yani 129 bin lira buhar oldu. Bu rakamlara göre emeklinin aylık kaybı ise 10 bin 750 lira" diyen Başevirgen'in açıklaması şöyle:

"Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından üretilen veya tedarik edilen temel gıda ürünlerinde fiyatları inceledik. Eğer milli gelir Cumhurbaşkanı'nın dediği gibi kişi başına 9 bin 500 dolar olarak herkese eşit dağıtılabilseydi, emeklilere her ay verilmesi gereken 10 bin 750 lira ile 88 kilogram et veya bu paraya eşdeğer olarak 673 litre süt, 4 bin 976 adet yumurta, 686 kilogram yoğurt, 280 litre ayçiçeği yağı, bin 433 paket makarna, 136 kilogram çay, 358 kilogram yeşil mercimek, 399 kilogram pirinç, 904 kilogram un, bin 806 kilogram patates ve 2 bin 171 kilogram soğan alınabilecekti. Oysa şu an emekliler, emekli maaşları ile 29 kilo et veya 219 litre süt, bin 620 adet yumurta, 223 kg yoğurt, 91 litre ayçiçeği yağı, 467 paket makarna, 44 kilogram çay, 125 kilogram yeşil mercimek, 130 kilogram pirinç, 295 kilogram un, 588 kilogram patates ve 707 kilogram soğan alabiliyor.

"ÜLKEDE KİMSE AÇ DEĞİL, ÖYLE Mİ"

Eğer Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı kişi başı milli gelir doğru olsaydı, emeklinin cebine her ay fazladan 10 bin 750 lira girmesi gerekiyordu. Türkiye, hızla gelir dağılımı eşitsizliğinin derinleştiği bir ülke haline geldi. Milli gelir, vatandaşlara değil faize, yani kurumsal tefecilere gidiyor. Kur korumalı mevduat uygulamasıyla halkın parası, bankada mevduatı olan zenginlere aktarılıyor. Oysa emekliler, açlık ve sefalet içinde yaşıyor. Vatandaş yaz aylarını yüzde 80'i aşan enflasyonla bitirdi. Açlık sınırı 7 bin lira, emekli maaşı 3 bin 500 lira ve bu ülkede kimse aç değil, öyle mi?"