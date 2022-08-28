Manisa'daki Üzüm Sergilerini Yağmur ve Dolu Vurdu: "Borcumuz Harcımız Var. Adamlar Bizden Para Bekliyor Şu An. Seli, Üzümü Bilmez O Adam"

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çampınar köyünde, sağanak yağış ve dolu nedeniyle üzüm bağları ve üzüm sergileri zarar gören üreticileri ziyaret etti. Bir üzüm üreticisi, "Borcumuz harcımız var. Dünya kadar kredi borçlarımız var. Gübre borçlarımız, ilaç borçlarımızın hiçbiri ödenmedi daha. Adamlar bizden para bekliyor şu an. Seli, üzümü bilmez o adam" dedi.

Bekir Başevirgen, Manisa'da etkili olan sağanak yağış ve doluda üzüm bağları ve üzüm sergileri zarar gören Çampınar köylüleriyle bir araya geldi. Çampınarlı bir üzüm üreticisi, üzüm kuruttukları serginin üzerini yağış sırasında çulla örttüklerini ancak sergideki üzümleri kurtaramadıklarını söyledi.

Başka bir üzüm üreticisi, "Borcumuz harcımız var. Dünya kadar kredi borçlarımız var. Gübre borçlarımız, ilaç borçlarımızın hiçbiri ödenmedi daha. Adamlar bizden para bekliyor şu an. Seli, üzümü bilmez o adam" diye konuştu.

Aynı üzüm üreticisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 lira olarak açıkladığı kuru üzüm alıp fiyatı için de "Bizi tatmin etmedi" dedi.

Bekir Başevirgen ise "27 TL taban fiyatı açıklamak yetmiyor, zaten Toprak Mahsulleri Ofisi, TARİŞ, 27 TL'den almıyor" diye konuştu. Üzüm üretici ise "Toprak Mahsulleri Ofisi herkesten üzüm almayacak, Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) olmayandan almayacak. Hazine arazilerinde olanların da ÇKS'si yok" dedi.

Başevirgen'in "Tüccar kaç liradan alıyor" sorusuna ise üretici, "Tüccar, 'Ben 27 liraya almam' dermiş" yanıtını verdi.