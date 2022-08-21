Manisalı Üzüm Üreticisi: Bu Üzümü Ben 20'ye, 25'e Verdim mi Kafa Kafaya Gelir. O Zaman Ben Ne Yiyeceğim? Aç Kalacağım - Son Dakika
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Manisalı Üzüm Üreticisi: Bu Üzümü Ben 20'ye, 25'e Verdim mi Kafa Kafaya Gelir. O Zaman Ben Ne Yiyeceğim? Aç Kalacağım

21.08.2022 16:47
Manisalı Üzüm Üreticisi: Bu Üzümü Ben 20'ye, 25'e Verdim mi Kafa Kafaya Gelir. O Zaman Ben Ne Yiyeceğim? Aç Kalacağım

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa’nın Turgutlu ilçesine bağlı Sarıbey mahallesinde üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 lira olarak açıkladığı kuru üzüm alım fiyatından memnun olmadıklarını söyleyen bir üretici, “Bu üzümü ben 20’ye, 25’e verdim mi kafa kafaya gelir. O zaman ben ne yiyeceğim? Aç kalacağım. Kalktı, fındığa plaka verdi. Bize neden plaka vermiyorsun? Bu üzümü Türkiye yiyor” dedi.

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Sarıbey mahallesinde üzüm üreticilerinin sorunlarını dinledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 lira olarak açıkladığı kuru üzüm alım fiyatından memnun olmadıklarını söyleyen bir üretici, "Bu üzümü ben 20'ye, 25'e verdim mi kafa kafaya gelir. O zaman ben ne yiyeceğim? Aç kalacağım. Kalktı, fındığa plaka verdi. Bize neden plaka vermiyorsun? Bu üzümü Türkiye yiyor" dedi.

Bekir Başevirgen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuru üzüm alım fiyatını 27 lira olarak açıklamasının ardından Turgutlu'nun Sarıbey mahallesinde üzüm üreticilerini ziyaret etti. Açıklanan kuru üzüm alım fiyatından memnun olmadıklarını söyleyen üreticiler, fiyatının en az 35 lira olmasını isterken ürünlerine plaka verilmesini talep etti. Bir kadın üretici, şöyle konuştu:

"Şu üzümü biz, 30 lira mazotla meydana getirdik. Geçen sene 240 liraya aldığımız mazota bu sene 1 milyon 350 bin lira (Bin 350 lirayı kastediyor)… Zehir aldım, her katta 2 milyon 300-2 milyon 400 (2 bin 300- 2 bin 400 lirayı kastediyor)… Her hafta başı ben bir kata zehir attım. Bu üzümü ben 20'ye, 25'e verdim mi kafa kafaya gelir. O zaman ben ne yiyeceğim? Aç kalacağım. Kalktı, fındığa plaka verdi. Bize neden plaka vermiyorsun? Bu üzümü Türkiye yiyor. Bak, üzün tanesine bak, aslında bu böyle olmayacaktı. Gübre ile potasyum gömüyorduk. Potasyumu rüyamızda gördük bu sene. 900 lira oldu çuvalı. Kandırdık, şeker attık, o da tane yaptırmadı. Kökleyeceğiz bağları. Hadi kökleyelim, darı ekelim, buğday ekelim. O da para etmeyecek. Ukrayna'dan buğdayı getirdi, buğdayı satamadık. Biz, Cumhurbaşkanı'ndan plaka bekliyorduk, beklediğimiz olmadı. 19 seneden beri Cumhurbaşkanı'mıza verdik, hiçbir kere bizi sevindirmedi. 35 bekliyorduk, plaka vermedin, bari 35 ver. Daha çok bekliyorduk ama dağ fare doğurdu."

"15 GÜN SU GELDİ KANALLARA"

Başka bir kadın üretici ise açıklanan fiyatın masraflarını karşılamadığını belirterek şunları söyledi:

"8 milyar, 10 milyar (8-10 bin lirayı kastediyor) bunun masrafı. Amelesiymiş, mazotuymuş… Sulayamadık, mazot alamıyoruz. 10 gün, 15 gün su geldi kanallara."

"BAĞI KÖKLEYELİM AMA NE İLE KÖKLEYECEĞİZ"

Başka bir ürün ekmek için bağlarını sökmek istediklerini ancak masrafını karşılayadıklarını belirten üretici, "Bağı kökleyeceğiz ama mazotu nereden bulacağız? Bağı kökleyelim ama ne ile kökleyeceğiz" dedi.

"ÜRETİCİ, ÜZÜMÜNE PRİM İSTİYOR"

Bekir Başevirgen de üzüm üreticileriyle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "27 liradan üzüm üreticisi memnun değil. Üzüm üreticisi, üzümüne prim istiyor" diye konuştu.

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Kaynak: ANKA

Recep Tayyip Erdoğan, Bekir Başevirgen, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Manisalı Üzüm Üreticisi: Bu Üzümü Ben 20'ye, 25'e Verdim mi Kafa Kafaya Gelir. O Zaman Ben Ne Yiyeceğim? Aç Kalacağım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Manisalı Üzüm Üreticisi: Bu Üzümü Ben 20'ye, 25'e Verdim mi Kafa Kafaya Gelir. O Zaman Ben Ne Yiyeceğim? Aç Kalacağım - Son Dakika
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