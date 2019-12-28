CHP Manyas'da İsfendiyar Ülker altıncı kez başkan oldu - Son Dakika
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CHP Manyas'da İsfendiyar Ülker altıncı kez başkan oldu

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manyas İlçe Kongresi'nde Av. İsfendiyar Ülker güven tazeleyerek altıncı kez ilçe başkanlığa getirildi.

CHP Manyas'da İsfendiyar Ülker altıncı kez başkan oldu, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manyas İlçe Kongresi'nde Av. İsfendiyar Ülker güven tazeleyerek altıncı kez ilçe başkanlığa getirildi. İki adayın yarıştığı kongrede 109 delegenin 75'inin oyunu alan Ülker ilçe başkanı oldu. Ülker'in kongredeki rakibi Ulvi Çare ise 34 oy aldı.


CHP Milletvekili Ensar Aytekin'in divan başkanı olduğu Manyas İlçe Kongresinde kazanan taraf İsfendiyar Ülker oldu. 109 delegenin 75'inin oyunu alarak altıncı kez ilçe başkanı olan İsfendiyar Ülker yeni dönemde de CHP'nin başarısı için çalışacağını söyledi. Belediye Çok Amaçlı Salonunda yapılan kongreye CHP Milletvekilleri Ahmet Akın ve Ensar Aytekin, İl Başkanı Serkan Sarı, Manyas Belediye Başkanı Tancan Barçın ile çevre illerden gelen CHP yöneticileri, STK temsilcileri ve partililer katıldı. - BALIKESİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Ensar Aytekin, Milletvekili, Manyas, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.12.2019 07:51 Kaynak: İHA
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