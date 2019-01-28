Son Dakika Haberleri: CHP Marmaris'te Oktay Dedi

CHP Marmaris'te Oktay Dedi

1 saat önce

CHP'nin Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay oldu.

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CHP'nin Marmaris Belediye Başkan Adayı Mehmet Oktay oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi Marmaris Belediye Başkanı Adayı olarak Mehmet Oktay'ı gösterdi. Daha önce CHP İlçe Başkanlığı görevini de yürüten Oktay adaylığıyla ilgili ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Oktay, ""Değerli Dostlarım, CHP Parti Meclisi tarafından, 27 Ocak 2019 tarihinde yapılan aday belirleme toplantısında, 31 Mart Yerel Seçimleri için ismim Marmaris Belediye Başkan Adayı olarak gösterilmiştir. Öncelikle bu süreçte bana destek olan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde, Altıok ilkeleri ışığında, Marmaris halkının onayı ile Cumhuriyetin kalesi olan kentimizi demokrasinin de kalesi yapmak için var gücümüzle çalışacağız.Benimle birlikte bu kutsal göreve aday adayı olan M. Ali Acar, Acar Ünlü ve Mehmet Baysal'a saygılarımı sunar, kendilerinin her türlü tavsiye ve önerilerine her zaman açık olduğumu huzurlarınızda ifade ederim.Dün olduğu gibi bugün ve yarın da partimizi temsilen, ülkemiz ve Marmarisimiz için var gücümüzle,hep birlikte çalışacağız, hep birlikte kazanacağız" dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 10:07 Kaynak: İHA

Mehmet Oktay, belediye başkan adayı, Cumhuriyet Halk Partisi, Marmaris, Politika
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