CHP Mecitözü Belediye Başkan Adayı Belli Oldu

Çorum'da Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) düzenlediği ön seçimde 248 oy alan Veli Aylar, Mecitözü ilçe belediye başkan adayı seçildi.

Çorum'da Cumhuriyet Halk Partisinin (CHP) düzenlediği ön seçimde 248 oy alan Veli Aylar, Mecitözü ilçe belediye başkan adayı seçildi.



CHP Merkez Yürütme Kurulunun aldığı kararla Mecitözü ilçesinde gerçekleştirilen ön seçimde iki aday, başkan adaylığı için yarıştı.



358 üyenin 341'inin katıldığı seçimde 248 oy alan Veli Aylar, Mecitözü'nün belediye başkan adayı olarak belirlendi. Diğer aday Atiye Yaşar 89 oy alırken, 4 oy da geçersiz sayıldı.



CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, seçimin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçimde kaybedenin olmadığını, CHP'nin başarısı için hep birlikte çalışacaklarını söyledi.



Ön seçim ile demokrasinin kazandığını dile getiren Önal, "Burada kaybeden adayımız da yok, bir adayımız öne çıkmıştır. Tüm aday adaylarımızın sonuç ne olursa olsun, 31 Mart Yerel Seçimler sürecinde el ele, omuz omuza çalışacaklarına inanıyorum." dedi.



CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi de seçimlerin demokrasi havası içinde geçtiğini belirterek, başkan adayı Aylar'a başarılar diledi.

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