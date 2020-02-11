CHP, Meclis'te 'İdlib' görüşmesi isteyecek - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP, Meclis'te 'İdlib' görüşmesi isteyecek - Son Dakika

CHP, Meclis'te 'İdlib' görüşmesi isteyecek

6 saat önce

CHP, Suriye'de rejiminin Türk askerine yönelik saldırılarının ardından, TBMM Genel Kurulu'nda 'İdlib' konulu genel görüşme talebine ilişkin önerge hazırladı.

CHP, Meclis'te 'İdlib' görüşmesi isteyecek, System.String[]

CHP, Suriye'de rejiminin Türk askerine yönelik saldırılarının ardından, TBMM Genel Kurulu'nda 'İdlib' konulu genel görüşme talebine ilişkin önerge hazırladı.

CHP Grup Başkanvekilleri Engin Altay, Özgür Özel ve Engin Özkoç tarafından hazırlanan önergede Suriye'nin İdlib vilayetinde, Rusya ve İran'ın desteklediği Suriye Ordusu'nun ilerleyişinin devam ettiği hatırlatılarak, şöyle denildi:

"Suriye'nin temel ulaşım hatları sayılan M4 ve M5 karayolları üzerinde bulunan ve İdlib sınırları içinde yer alan yerleşim birimleri Suriye yönetiminin kontrolüne geçerken, sayıları on binlerle ifade edilen terörist unsurlar ve yüz binlerce sivil Türkiye sınırına yönelmişlerdir. Türkiye'nin İdlib'e askeri tahkimatı devam ederken, Suriye Ordusu'nun 3 Şubat 2020 tarihinde Serakib şehri yakınlarındaki saldırısı sonucunda 7'si asker 8 vatandaşımız şehit oldu, 13 askerimiz de yaralandı. 10 Şubat 2020 tarihinde Taftanaz beldesine yapılan saldırıda ise 5 askerimiz şehit olurken, 5 askerimiz de yaralandı. Bütün bu gelişmeler, İdlib'de gerilimin hızla tırmandığını, TSK ile Suriye Ordusu'nun her an sıcak çatışmaya girebileceğini göstermektedir. Ayrıca, Rusya ve İran'ın bu konudaki tutumlarının ülkemiz lehine olmayabileceği, İdlib'deki TSK unsurlarının bölgede bulunan El Kaide uzantılı terörist örgütlerin de hedefi olabileceğini göz önünde bulundurmak gerekir."

CHP'nin, İdlib meselesinin gündeme alınması ve Türkiye'nin bu cendereden çıkabilmesi için gerekli adımların tespiti için genel görüşme talebini içeren önerge Genel Kurul'a sunulacak.

ANKARA,-


Cumhuriyet Halk Partisi, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 02:30 Kaynak: DHA
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