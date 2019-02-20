CHP Meclis Üyesi Adayları Adaylıktan Çekildi
1 saat önce
Kayseri'de CHP'nin Kocasinan Belediyesi meclis üyesi adayı 4 kişi, listedeki sıralamaya tepki göstererek adaylıktan çekildiklerini açıkladı.
Kayseri
'de CHP
'nin Kocasinan Belediyesi
meclis üyesi adayı 4 kişi, listedeki sıralamaya tepki göstererek adaylıktan çekildiklerini açıkladı.
CHP Kayseri teşkilatından Mazhar Oğuz Özsoy, Sezgin Toğan, Hüseyin Akpınar
ve Nahit Çetinkaya
, partilerinin Kocasinan İlçe Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi.
Belediye meclis üyeliği listesinden çekildiklerini belirten 4 aday adına konuşan Özsoy, ilçe teşkilatının değerlendirilmesi sonucunda oluşturulan listenin il teşkilatına teslim edildiğini ancak il teşkilatının kendilerinin düşüncelerine başvurmadan yeni bir liste oluşturduğunu savundu.
Oluşturulan listenin "ahbap-çavuş" ilişkisi içerisinde yapıldığını ileri süren Özsoy, "İl teşkilatımız, bizim görüşlerimizi almadan listeyi İYİ Parti
'ye teslim etmiştir. Listelerin seçim kuruluna teslim edilmesine rağmen ne ilçe başkanlığımıza ne de meclis üyesi adaylarımıza herhangi bir bilgilendirme yapılmamıştır. Hiçbir zaman koltuk ve makam derdinde olmadık. CHP Kocasinan İlçe Başkanlığı'nın iradesini yok sayan zihniyete karşı bizler seçim kazanma derdindeyiz. Ahbap çavuş ilişkisiyle oluşturulan listeden il başkanlığının elini rahatlatma adına çekiliyoruz." ifadelerini kullandı.
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Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 02:55 Kaynak: AA
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