CHP Meclis Üyesi Kahya'yı karalayan trol hesaplar mahkemelik oldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel CHP Meclis Üyesi Kahya'yı karalayan trol hesaplar mahkemelik oldu - Son Dakika

CHP Meclis Üyesi Kahya'yı karalayan trol hesaplar mahkemelik oldu

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Figen Kahya, kendisi ile ilgili sosyal medya üzerinden yalan paylaşımlar yapan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulundu.

CHP Meclis Üyesi Kahya'yı karalayan trol hesaplar mahkemelik oldu, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi Figen Kahya, kendisi ile ilgili sosyal medya üzerinden yalan paylaşımlar yapan hesaplar hakkında suç duyurusunda bulundu.


CHP Merkez Yürütme Kurulu ve Eskişehir Odunpazarı Belediye Meclis Üyesi olan Figen Kahya hakkında sosyal medya üzerinden farklı illerden paylaşımlar yapıldı. Başı kapalı bir kadına benzetilen Kahya, hakkında karalama çalışması yürütüldü. Sosyal medya da hakkında yanlış ve yakışıksız paylaşım yapanları tespit eden Figen Kahya, hesaplar hakkında suç duyurusunda bulundu.


Konuyla ilgili konuşan Kahya, şunları söyledi:


"Bir kadın vatandaşımızın fotoğrafını alarak benmişim gibi lanse ediliyor. Bir kara propaganda yapılmaya çalışılmış, fakat konu kara mizaha dönmüştür. Anlam veremediğimiz bir şekilde farklı trol hesaplardan farklı konularla fotoğrafım paylaşılıyor. Bana benzetilen kadın vatandaşımızda bu durumda küçük düşürülmüştür. Belirtilen vatandaşımızın fotoğrafı 2017 yılın çekilmiş bir fotoğraftır. Benim tanıdığım bir kişi bile değildir. Yapılan bu kara propaganda karşısında ilk önce Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne giderek, tespit ettiğimiz hesapları verdik. Bunlar hakkında suç duyurusunda bulunduk. Yapılacak çalışma sonrasında bu sosyal medya trollerinin gerekli cezaları alacaklarını düşünüyorum" - ESKİŞEHİR

Cumhuriyet Halk Partisi, Odunpazarı, Eskişehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 11:20 Kaynak: İHA
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