Son Dakika Haberleri: CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Karaoğlu: "Hepimizin Silkelenip Bu Ülke İçin En İyinin...

CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Karaoğlu: "Hepimizin Silkelenip Bu Ülke İçin En İyinin...

1 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı Semqa Karaoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Karaoğlu:
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Melikgazi Belediye Başkan Adayı Semqa Karaoğlu, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni (KGC) ziyaret etti.

Ziyarette konuşan KGC Başkanı Veli Altınkaya ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek; "Seçimlerin Kayseri'de seviyeli geçmesini, projelerin konuşulmasını, bu süreci toplumu germeden proje bazlı götüreceklerine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Dr. Sema Karaoğlu yerel basının önemine değinerek, basın camiasına çalışmalarında başarılar diledi. Projelerin konuşulduğu bir seçim dönemi geçirilmesi temennisinde bulunan Karaoğlu; "Seviyeli, bel altı vurulmayan, kişisel husumetlere gitmeyen, ülkemiz ve bölgemiz için en iyisinin yapılacağı bir seçim dönemi geçirilmesini istiyorum. Artık hepimizin silkelenip bu ülke için en iyinin yapılması gerektiği bir zamandayız" diye konuştu. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 02:41 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İYİ Parti 10 İl Belediye Başkan Adayını Açıkladı Son Dakika! Esad Rejimi Güçleri, Münbiç'in Batı Kırsalındaki Arimah Beldesine Girdi

Acılı Baba, Üç Evladından Hangisinin Tabutuna Sarılacağını Bilemedi Bakan Albayrak Asgari Ücret Zammı Sonrası 2019 Yılının Müjdelerini Paylaştı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2018 15:53:37. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP Melikgazi Belediye Başkan Adayı Karaoğlu: "Hepimizin Silkelenip Bu Ülke İçin En İyinin...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]