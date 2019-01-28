Son Dakika Haberleri: CHP Menemen Teşkilatı İstifa Etti

CHP Menemen Teşkilatı İstifa Etti

40 dakika önce

CHP Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak, kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.

CHP Menemen Teşkilatı İstifa Etti, System.String[]
CHP Menemen İlçe Başkanı Hürol Taklak, kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini bildirdi.

Taklak, yaptığı açıklamada, 2004, 2009 ve 2014 yılında yapılan seçimlerde mevcut belediye başkanı Tahir Şahin'in rakiplerine fark attığını belirtti.

Şahin'in, 2019 yerel seçimlerinde halkın ve örgütün baskısı üzerine yeniden aday adayı olduğu vurgulanan Taklak, şunları kaydetti:

"Şahin'in hiçbir gerekçe gösterilmeden Genel Başkan ve Genel Merkez tarafından aday gösterilmemesine bir anlam verememekteyiz. Yapılan bu haksızlığa tepkisiz kalmamız düşünülemezdi. Bu anlayış CHP'yi ne genelde ne yerelde iktidar yapmak istemiyor. Partimizi iktidar yapmama anlayışına anlam verememekteyiz. Genel Merkez tarafından gösterilen adayla başarılı olunamayacağının tespiti net olarak görülmektedir. Menemen Belediye Başkanlığını kaybetmek istemediğimiz için CHP İlçe Yönetim Kurulu olarak istifa ediyoruz. Kaybeden değil, kazanan olacağız."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:52 Kaynak: AA

Merkez, Menemen, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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